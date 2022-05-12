Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском с 11 мая

Фото: мэрия Новосибирска, Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Харькова сообщила о разрыве в одностороннем порядке побратимских отношений с Новосибирском и другими российскими городами.

Власти украинского Харькова заявили о разрыве побратимских отношений с Новосибирском с 11 мая. Решение было принято в одностороннем порядке. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской мэрии.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, жители возглавляемого им города не хотят иметь связей с людьми, которые «убивают украинцев». В итоге власти города разорвали отношения со всеми городами России. Он уточнил, что решение об этом было принято управленцами единогласно.

Ещё до 11 мая по поручению Терехова с официального сайта горсовета была удалена информация о городах-партнёрах. Кроме того, в Харькове по программе "дерусификации" переименован ряд районов и улиц.

Напомним, что Новосибирск продолжал поддерживать побратимские отношения с украинским городом-побратимом Харьков. Ранее мэр Анатолий Локоть от имени горожан обратился к жителям Харькова, заявив, что «мы хотим мира», а наши города «связаны не просто по крови, по духу, по истории».

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирск продолжил сотрудничество с городом-побратимом на Украине Харьковом, несмотря на сложную международную ситуацию. В начале марта 2022 года мэр Анатолий Локоть заявил, что это не повлияет на отношения Новосибирска с городом-побратимом Харьковом. Он сделал обращение к жителям украинского города, в котором заявил, что сибиряки не желают им зла.

Отметим, что протокол о сотрудничестве с Харьковом был подписан 24 августа 2011 года. Тогда под документом поставили подписи мэр Владимир Городецкий и секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.