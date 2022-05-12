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Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: разъяснения ПФР

Фото Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: разъяснения ПФР
Фото Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: разъяснения ПФР

Фото: pixabay.com

ПФР сообщил о том, что выплаты для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет начнут поступать с 11 мая.

С 1 мая Пенсионный фонд России начал принимать заявления на получение нового пособия для семей, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Новая мера поддержки будет предоставляться при условии, если среднедушевой доход семьи будет ниже прожиточного минимума в регионе.

Фото Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: разъяснения ПФР 2

При оценке нуждаемости семьи будут учитываться следующие критерии: доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия.

Как сообщает ПФР, пособие должны перечислить в течение пяти рабочих дней после одобрения. Заявления на пособие можно было подать досрочно, с 26 апреля. Те, кто успел это сделать, в начале мая уже получили одобрение Пенсионного фонда. Им будут перечислять пособие с 11 мая, когда к работе вернутся все службы.

Фото Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: разъяснения ПФР 3

Тем, кто подал заявление в мае, перечислят пособие сразу за два месяца. Поэтому размер выплаты может составить 16 000 рублей.

Ранее, Сиб.фм опубликовал подробную инструкцию подачи заявление на Госуслугах на новую выплату. Главные изменения в России, касающиеся соцвыплаты с 1 мая, а также какие новые выплаты ожидают пенсионеров и родителей с детьми в мае.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
выплаты
пособия
семьи с детьми
ПФР
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