Минприроды выдало 1 836 отказов на добычу птиц в Новосибирской области этой весной

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1 836 отказов в выдаче разрешений на охоту направили заявителям в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области этой весной.

9 мая в Новосибирской области завершилась весенняя охота на водоплавающую дичь. В министерстве природных ресурсов и экологии региона рассказали, сколько было выдано разрешений на добычу птицы и отказов.

Заявления на добычу охотничьих ресурсов регистрируются в подсистеме «Охота». Разрешений этой весной было выдано 8 939, в том числе по заявкам, поступившим через Единый портал госуслуг — 7 129, через филиалы МФЦ — 6 293.

«По результатам автоматизированной проверки министерством направлено 1 836 отказов в выдаче разрешения в весенний сезон охоты, так как непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о добытых охотничьих ресурсах по ранее полученному разрешению является основанием для отказа в выдаче нового разрешения в течение года», — пояснил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Напомним, что сведения можно предоставить лично или через своего представителя по адресу: Новосибирск, ул. Жуковского, д. 100. Также их можно направить на почтовый адрес министерства: 630007, Новосибирск, Красный проспект, д. 18