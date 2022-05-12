"Может исчезнуть с политической карты мира": астролог Агастьянов рассказал, когда закончится спецоперация на Украине

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Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По мнению астролога Владимира Агастьянова, военная операция завершится только 9 июня, а страна оправится от этих событий только к весне 2023 года.

Когда закончится спецоперация на Украине и будет ли вмешиваться НАТО?

Как утверждает астролог, военная спецоперация завершится только к лету 2022 года. НАТО на этот раз вмешиваться не будет, однако через несколько лет решит взять реванш.

«Спецоперация на Украине случилась в краткосрочный период Венеры. Венера в гороскопе России очень сильна, поэтому наше государство и российская армия достигнет своих целей, враждебный нам политический режим на Украине будет уничтожен», — говорится в прогнозе.

Военные действия на территории Украины прекратятся примерно к 9 июня 2022 года. Страны НАТО не будут помогать военными действиями, они затаятся до 25 или 26 года. В этот период будет предпринята следующая военная агрессия против России.

«Период обострения кризиса в 2022 году с с 27 июня по 10 августа, в это время произойдут очень серьёзные и неожиданные события, последствия которых окажут на жизнь очень значительное влияние. Высока вероятность совершения украинскими нацистами терактов на территории России. Произойдёт то, что мы даже не сможем предусмотреть. Одно могу сказать точно, в эти дни будет решаться окончательная судьба Украины как государства, и на мой взгляд, название "Украина" может вообще исчезнуть с политической карты мира, появится "Новороссия"», — рассуждает астролог.

Как будем жить после спецоперации на Украине?

О том, как граждане России будут жить после того, как спецоперация на Украине завершится, астролог Владимир Агастьянов тоже сообщил. По мнению эксперта, с лета 2022 до весны 2023 года Россия будет восстанавливать свои исконные, исторические территории поэтому будут территориальные споры, проблемы с импортом и экспортом, трудности в международном общении. Можно предположить, что санкции начнут отменять.

«С 9 июня 2022 года по 16 мая 2023 года Россия будет находиться под сильным влиянием энергетики Юпитера, который также является планетой-благодетелем для России, и означает благоприятные вещи. Обладая расширяющими, увеличивающими свойствами, Юпитер покажет увеличение, рост, особенно в финансовой сфере и торговыми отношениями между странами, принесёт мир и дипломатию. Россия будет восстанавливать свои исконные, исторические территории поэтому будут территориальные споры, проблемы с импортом и экспортом, трудности в международном общении. Это период активных преобразований, развитие промышленности и информационных технологий. В эти годы произойдёт серьёзное реформа образования, активно будет развиваться наука, Россия сможет заместить практически всё необходимое, что раньше была вынуждена покупать из-за либералов за рубежом», заявил эксперт.

Что будет после весны 2023 года?

Что касается следующих лет, то астролог уверено говорит, что в стране будет активно развиваться энергетика и другая промышленность.

«С 16 мая 2023 года по 24 июня 2024 года Россия будет находиться под сильным влиянием планеты Сатурн, который в гороскопе России очень сильный в десятом доме, в созвездии Козерога. В данном положении Сатурн указывает на развитие государственного капитализма и укрепления авторитета государственной власти, правителя страны, показывает стабильность, сохранность, безопасность и накопительство, отсутствие трат. Активно развивается энергетика и промышленная инфраструктура, переработка полезных ископаемых. В стране сильное и авторитетное правительство. Владимир Путин проводит очень серьёзные государственные реформы, направленные на развитие страны. Но могут быть трудности, потому что некоторые проекты требуют достаточно много времени и быстро, как хотелось бы, не реализуется», — говорит Владимир Агастьянов.

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