На Wink состоится премьера документального сериала «Нулевые»

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Документальный проект Сергея Минаева «‎Нулевые» (18+) посвящен одному из самых громких десятилетий в новейшей истории страны. Это совместный проект Wink и more.tv из шести эпизодов. Новая серия будет доступна для просмотра на видеосервисах каждый четверг.

«Нулевые» стали продолжением «Девяностых» (18+). Они расскажут о том, как после постперестроечного десятилетия, жители России осваивались в новой реальности. Эпизоды сериала представят разные этапы десятилетия. Авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова, исследуют телевизионные проекты «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Еще одним стилеобразующий элементом массовой культуры тех лет стал русский рэп. Отдельно рассмотрят экономическую эйфорию, накрывшая страну с ростом нефтяных котировок.

Воспоминаниями об этом времени поделятся Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Александр Раппопорт, Александр Анатольевич, Петр Листерман, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие важные персоны нулевых.

«‎Мы праздновали, мы гуляли, мы обмывали все так, как никогда в жизни — то самое зажигалово, без которого невозможно не вспомнить нулевые. Тарантино, Кустурица, Изабель Аджани, Мэрил Стрип и ее дочь, — все они сидят у меня на ужине журнала Vogue. Сейчас в это поверить почти невозможно», — вспоминает Алена Долецкая, главный редактор Vogue Russia в 1998–2010 годах.

«‎Нулевые для меня — время абсолютной свободы и беспредела. Беспредела от свободы и возможностей. Все, что ты придумал, может осуществиться и реализоваться. Было ощущение всеобщей победы индустрии», — говорит режиссер, продюсер, телеведущий Федор Бондарчук.