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«Называет дебилами и дебилками»: под Новосибирском жёны полицейских пожаловались на оскорбления начальника

Фото «Называет дебилами и дебилками»: под Новосибирском жёны полицейских пожаловались на оскорбления начальника
Фото «Называет дебилами и дебилками»: под Новосибирском жёны полицейских пожаловались на оскорбления начальника

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жёны полицейских обвинили начальника отдела участковых и ПДН МО МВД России Куйбышевского района в регулярных унижениях сотрудников и гражданских.

Вечером 12 мая в сообществе «Омбудсмен полиции» ВКонтакте опубликовали запись, адресованную руководителю ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову. В тексте женщины, чьи мужья служат в полиции Куйбышевского района, рассказали, что начальник отдела участковых Евгений Юнусов систематически унижает находящихся в его подчинении сотрудников, а также загружает их работой сверх графика, общается в оскорбительном тоне и некорректно высказывается об их семьях.

«Он не умеет разговаривать с личным составом, да и с гражданами тоже, сразу же переходит на дикий ор и оскорбления, называя своих подчинённых «деревянными» «дебилами и дебилками», «шестивальтовыми» «идиотами», к сотрудникам обращение начинает со слова «слышь», употребляет нецензурную брань в отношении сотрудников», —

рассказали в публикации, которая была опубликована анонимно.

В тексте также уточнили, что Евгений Юнусов «поливает грязью жен и мужей сотрудников, лезет в личную жизнь людей, собирает сплетни и распускает слухи».

Указали в публикации и на «непосильную» нагрузку, которая ложится на участковых: каждый день, в том числе и в выходные, сотрудники остаются на работе до 22 часов, а после ещё час ждут планёрку, так как руководителя нет на месте.

«Проверяет у сотрудников больничные и измеряет температуру в кабинете. Швыряет людям в лицо материалы, заставляет подбирать с пола, ставит в смены вне графика», — также отметили в посте.

В тексте заявили, что всему написанному есть подтверждения в виде аудиозаписей, которые готовы к обнародованию.

«Особой ненависти подвержены женщины, работающие под руководством Юнусова, которых он ежедневно оскорбляет и унижает», —

дополнили в сообщении.

Напомним, в марте Сиб.фм рассказал о бывшей сотруднице главного управления МВД по Новосибирской области Александре Черемисиной: в октябре прошлого года девушку с идеальной биографией и титулом «Мисс зрительских симпатий» на местном конкурсе красоты задержали с крупной партией наркотиков.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
полиция
Куйбышев
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