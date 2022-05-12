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Новосибирская фармкомпания выпустит 50 новых лекарств в 2022 году

Фото Новосибирская фармкомпания выпустит 50 новых лекарств в 2022 году
Фото Новосибирская фармкомпания выпустит 50 новых лекарств в 2022 году

Фото с сайта pixabay.com

Фармацевтическая компания из Новосибирска Renewal заявила о выпуске в 2022 году 50 новых препаратов, среди которых будут и аналоги импортных средств.

В 2022 году новосибирская фармацевтическая компания Renewal планирует выпустить на российский рынок 50 новых лекарственных препаратов. В 2023 году их количество увеличат до 80. Об этом сообщил исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин на пресс-конференции по вопросам создания лекарств и импортозамещения в этой сфере.

На текущий момент в списке лекарственных препаратов, которые производит Renewal, более 170 позиций.

По словам Владимира Гречкина, производство новых средств уже запущено. В апреле компания выпустила L-тироксин — препарат для лечения щитовидной железы, а в настоящее время запускает работу над статинами — их используют для контроля уровня холестерина. Также запущено производство антибиотиков и лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Выпуск дженериков, то есть аналогов импортных препаратов — одна из ключевых задач для нашей компании. Мы будем наращивать производство, и в планах на следующий год 80 новых препаратов», —

заявил исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Также в текущем году фармкомпания планирует открытие нового производственного цеха твёрдых лекарственных средств, большого склада в Новосибирске и распределительного склада в Москве, сообщает издание «BFM-Новосибирск».

О готовности «выпускать любые дженерики» в фармацевтической компании Renewal заявили уже в апреле 2022 года.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
лекарства
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