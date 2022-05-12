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"Обещают показать дракона": в Новосибирске родителей пугают чёрным микроавтобусом, в который заманивают детей

Фото "Обещают показать дракона": в Новосибирске родителей пугают чёрным микроавтобусом, в который заманивают детей
Фото "Обещают показать дракона": в Новосибирске родителей пугают чёрным микроавтобусом, в который заманивают детей

Фото со страницы школы №56 в социальной сети "Вконтакте"

В Новосибирске родители пересылают друг другу сообщение о черном микроавтобусе, который курсирует в Горском микрорайоне. Со слов очевидцев, неизвестные заманивают детей в машину, обещая показать динозавров и драконов.

В микрорайоне Горский Новосибирска перепуганные родители пересылают друг другу сообщение о том, что неизвестные мужчины заманивают детей в микроавтобус, обещая показать драконов или динозавров. В полиции проверяют информацию.

Как рассказывают очевидцы в школьных чатах, они стали свидетелями как минимум двух таких случаев – в одном из них речь идёт о мальчике, а во втором – о девочке восьми лет.

Мама с плачем рассказывает, как девочку выхватили из рук цыган по адресу микрорайон Горский, 78.

«Вчера у меня ребёнок с 16.00 до 18.00 гулял на улице. Пришёл домой и рассказал мне, что три нерусских мужчины на чёрном микроавтобусе заманивали детей к себе, обещают им показать то ли какого-то дракона, то ли какого-то динозавра,

– с волнением рассказывает одна из мам. – Мальчишки сообразили и убежали. А сейчас на телефон и почту школы начали поступать обращения других родителей, что этот микроавтобус стоял около школы, возле Пролетарской, был замечен возле дома №12».

Мама в сообщении утверждает, что это не разовый случай, и она уже написала заявление в полицию. Родители требуют организации рейда с проверкой, и уже заявили о необходимости изъять видео с ближайших камер.

Корреспондент Сиб.фм позвонил в школу №56, возле которой, как утверждает одна из активных мам, видели чёрный микроавтобус, однако там пояснили, что впервые слышат об этом.

В полиции также ответили, что проверят полученную информацию.

Напомним, что в октябре прошлого года сами школьники и студенты колледжей получили массовую рассылку о готовящемся нападении стрелка на одно из образовательных учреждений.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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