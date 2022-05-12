Один человек погиб в Белгородской области при обстреле украинскими боевиками

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19-летний житель Белгородской области погиб под украинскими снарядами 11 мая.

Один человек погиб в результате обстрела села в Белгородской области украинскими нацистами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи. Трое ранены, им оказывается вся необходимая помощь», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщает Baza, погиб 19-летний парень. Среди раненых есть 14-летний ребенок – у него осколочные ранения бедра и плеча, а также 17-летний подросток – у него ранение бедра. Всего ранение получили 6 человек.

Ранее глава региона сообщил, что украинские нацисты снова обстреляли Белгородскую область. Есть разрушения и пострадавшие.

Украинские боевики обстреляли белгородское село вечером 11 мая. Губернатор Гладков сообщил, что находится на связи с главой попавшего под обстрел села. Он уточнил, что был частично разрушен один жилой дом.

«Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», – сказал Гладков.

Сейчас власти Белгородской области вывозят население села Солохи в безопасное место.

После начала спецоперации на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы украинских нацистов.

Ранее Сиб.фм писал, что в конце марта боевики-националисты нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгородской области, из-за чего пострадали восемь человек. 1 апреля украинские вертолеты вторглись в воздушное пространство России и обстреляли нефтебазу и типографию в Белгороде.

Много раз подвергались обстрелам села и погранпункты в Белгородской и Курской областях.