Фото Минобороны России

Бывший французский стрелок провел на Украине три недели и стал свидетелем немыслимой жестокости боевиков-националистов.

Восстановившийся после паралича ног экс-военный из Франции Андриан Боке рассказал о зверствах украинских нацистов в эфире французского Sud Radio.

«Что меня шокирует, так это то, что Европа вооружает неонацистов. Достаточно просто внимательно посмотреть и увидеть символы, которые использовались в фашистской Германии. Власти Украины не видят в этом проблемы», – заявил Боке.

Француз отметил, что все видео, на которых боевики запрещенного в России нацбата издеваются над пленными российскими военными, подлинные. Находясь на Украине, он видел, как захваченным военнослужащим ВС РФ простреливали колени, как убивали офицеров.

По словам Боке, он не мог помочь пострадавшим, так как выступал в качестве наблюдателя. Бывший военный заявил, что сохранил кадры с военными преступлениями украинских нацистов и собирается их использовать.

Кроме того, он подтвердил, что вооруженные боевики прячут оружие и боеприпасы в жилых домах, не сообщая об этом мирным жителям, используя их в качестве живого щита.

Рассказал бывший французский военный и о событиях в Буче. Он заявил, что тиражируемые кадры оттуда – инсценировка, а тела погибших привезли из разных мест. Как пишет «Газета.ru», француз подчеркнул, что европейские СМИ замалчивают все подобные факты.