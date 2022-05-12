Психолог аргументировала необходимость каждому ребёнку отдельной комнаты

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Психолог Наумова объяснила, почему каждому ребёнку нужна отдельная комната.
Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного.
Ребёнок хочет навести красоту в своей комнате, украсить стены, повесить плакаты. В своей комнате он может это сделать, а в общей — нет. Нужно договариваться. Родители всё равно ставят ограничения, но чем старше ребёнок, тем меньше их становится, —
сказала Наумова.
Как добавила психолог, ребёнку с детства нужно личное пространство, чтобы донести до него информацию, что «есть твоё, а есть общее». Это учит детей умению отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважать и ценить других людей.
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