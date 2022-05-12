Пятница 13: страшная или удачная - астрологи рассказали, кому сказочно повезет 13 мая 2022 года

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В 2022 году мистическая дата будет только один раз – 13 мая. Издавна наши предки верили, что этот день приносит одни несчастья. Какой прогноз сделали астрологи на этот год – выяснил Сиб.фм.

Астрологи говорят, что пятница 13 мая – неудачный день для любых начинаний или серьёзных поступков. Также в эту дату могут возникнуть проблемы с денежными средствами и в общении с окружающими.

Эксперты советуют 13 мая внимательно следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей.

Однако не для всех этот день будет неудачен, например, астролог Павел Глоба заявил, что в мае трём знакам зодиака сильно повезёт.

По его словам, тельцам в течение всего мая будет сопутствовать удача. Особые изменения будут ожидать их в личной жизни. Астролог рекомендует не бояться мечтать потому, что в этот период все заветные желания могут сбыться.

Для скорпионов последний месяц весны будет удачным периодом для перемен на работе. Павел Глоба считает, что в мае люди, родившиеся под этим знаком, не должны бояться рисковать. Впоследствии это приведет к хорошим результатам в карьере. Но не нужно посвящать всё своё время работе, иначе можно столкнуться с эмоциональным выгоранием.

На львов в мае может обрушиться много новой информации. Им придется учиться оперативно разбираться в ней, отличая правду от лжи. Астролог советует опираться на свой личный опыт и знания. Так из ситуации у представителей этого знака получиться выйти победителем.

В пятницу 13 нельзя делать следующее:

Отправляться в путешествия;

Рисковать;

Проводить важные деловые встречи;

Долго смотреть в зеркало;

Одалживать деньги;

Стричь волосы и делать маникюр;

Совершать дорогие покупки.

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