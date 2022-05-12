Спецоперация в Украине на вечер 12 мая: гуманитарная поддержка ООН, усиление защиты границ России и в три раза больше кибератак после начала конфликта

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О ключевых событиях, произошедших в ходе 78-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Как ООН может повлиять на российско-украинские переговоры?

ООН продолжает искать пути для совместного обсуждения Россией и Украиной гуманитарных аспектов, в том числе эвакуацию мирных жителей и движение конвоев.

«В дополнение к эвакуациям с завода и из Мариуполя были сформированы пять конвоев с медикаментами, водой, питанием, непродовольственными предметами, системами водоочистки и генераторами для помощи гражданским лицам, оказавшимся в центре боевых действий. Однако этого недостаточно», — приводит ТАСС слова помощника генсекретаря ООН по гуманитарными вопросам Джойс Мсуйя на заседании Совета Безопасности.

По словам Джойс Мсуйи, обе стороны конфликта должны продолжать содействовать гуманитарному доступу, чтобы дать жителям возможность получить помощь.

«Согласно распоряжению генерального секретаря ООН, [заместитель генсекретаря] Мартин Гриффитс изучает возможности привлечения сторон к совместному обсуждению гуманитарных вопросов, в том числе безопасной эвакуации гражданских лиц и движения гуманитарных конвоев», — дополнила представитель организации.

Почему Кремль заявил о необходимости усиления российских границ?

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обстрелы Белгородской области сигнализируют о необходимости усилить меры безопасности в районах, расположенных рядом с границами Украины.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что на текущий момент ситуация с российско-украинскими переговорами не меняется.

«И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке», — цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Почему в России увеличилось число кибератак?

Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей стали происходить в России в три раза чаще после начала спецоперации Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Group-IB. При этом увеличилось число цифровых атак, которые сопровождаются публикацией выгруженных данных.

По мнению эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрия Галова, после начала конфликта часть хакеров решили встать на сторону той или иной страны, после чего и начались атаки в поддержку России или Украины.

Изменения зафиксировали не только в количестве, но и в технике атак: хакеры перешли от массовых рассылок к целенаправленным атакам и более сложному программному обеспечению — они стали писать коды, которые можно использовать в нескольких операционных системах, что позволит повредить одним вирусом как можно больше ПО.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 12 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единиц специальной военной автомобильной техники.