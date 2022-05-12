Toyota сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

Водитель Toyota Caldina 12 мая сбил в Калининском районе Новосибирска 12-летнюю девочку, с травмами её доставили в больницу, сообщили в ГИБДД.

12 мая в 13 часов 50 минут девочка 2010 года рождения попала под колёса легкового автомобиля в Калининском районе Новосибирска. По информации ГИБДД, возле дома № 12 на улице Солидарности её сбил водитель Toyota Caldina, ехавший со стороны Пашинского шоссе к Селенгинской.

В момент ДТП девочка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После наезда иномарки с травмами она была доставлена в лечебное учреждение.

Напомним, ранее в результате ДТП в Новосибирске пострадал 12-летний мальчик. При столкновении трёх автомобилей на Немировича-Данченко он получил травму головы и ушибы.