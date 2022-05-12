«Транснефть – Западная Сибирь» обеспечивает надежную эксплуатацию инфраструктуры в период пожаров

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть – Западная Сибирь» обеспечивает безопасное и надёжное функционирование собственной производственной инфраструктуры в пожароопасный период.

По состоянию на 12 мая в двух субъектах деятельности предприятия – Красноярском крае и Омской области – главами регионов введены режимы чрезвычайной ситуации из-за большого числа природных пожаров. В Томской, Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областях действует особый противопожарный режим, установлен запрет на использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой АО «Транснефть – Западная Сибирь» осуществляет усиленный контроль за объектами и близлежащими территориями. На сегодняшний день в пятикилометровой зоне от объектов предприятия зафиксировано порядка 50 случаев загорания сухой травы. Все загорания своевременно устранены. Производственная инфраструктура функционирует в штатном режиме.

Подготовка к прохождению весенне-летнего пожароопасного периода на объектах АО «Транснефть-Западная Сибирь» началась с 1 апреля 2022 года. В рамках утвержденного графика выполняются мероприятия как организационного, так и технического характера. В районах прохождения магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ведется разъяснительная работа с населением о важности соблюдения мер пожарной безопасности в охранных зонах производственной инфраструктуры.

Сотрудники расчищают прилегающие территории к перекачивающим станциям, в том числе и участки вдоль трассовых линий электропередач, обвалования резервуаров, от сухостоя, валежника, деревьев и кустарников. Производится обустройство минерализованных полос вокруг объектов линейной части, контролируется состояние постоянных и временных переездов через трубопроводы и коммуникации, проверяется состояние специальной и автомобильной техники, ее укомплектованность исправными средствами пожаротушения. Усиленно контролируется содержание открытых и закрытых распределительных устройств, обеспечивающих бесперебойное энергоснабжение производственной инфраструктуры.

Сформированы группы по тушению лесных пожаров из числа сотрудников предприятия и членов добровольных пожарных дружин. Совместно с территориальными подразделениями Федеральной пожарной службы МЧС России в течение мая будут проведены три пожарно-тактических учения на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), ЛПДС «Москаленки» и Анжеро-Судженской ЛПДС. До конца сентября также пожарные тренировки состоятся еще на 4 объектах общества.

Справочно: АО «Транснефть – Западная Сибирь» обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья. При обнаружении загорания следует позвонить по телефонам – 101 или 112.