Украинские нацисты обстреляли Белгородскую область, есть пострадавшие

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Украинские боевики снова обстреляли Белгородскую область. Есть разрушения и пострадавшие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. При обстреле пострадал один мирный житель.

«Глава поселения сейчас находится на месте. Еесть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли белгородское село вечером 11 мая. Губернатор Гладков сообщил, что находится на связи с главой попавшего под обстрел села. Он уточнил, что был частично разрушен один жилой дом.

«Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», – сказал Гладков.

После начала спецоперации на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы украинских нацистов.

Ранее Сиб.фм писал, что в конце марта боевики-националисты нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгородской области, из-за чего пострадали восемь человек. 1 апреля украинские вертолеты вторглись в воздушное пространство России и обстреляли нефтебазу и типографию в Белгороде.

Много раз подвергались обстрелам села и погранпункты в Белгородской и Курской областях.