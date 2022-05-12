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общество

В Гидрометцентре России объяснили ошибки в прогнозе погоды

Фото В Гидрометцентре России объяснили ошибки в прогнозе погоды
Фото В Гидрометцентре России объяснили ошибки в прогнозе погоды

Фото pixabay.com

Специалисты Гидрометцентра России объяснили, почему прогнозы порой оказываются неточными.

Погода за окном часто отличается от обещанной в прогнозе, и многие возмущаются ошибками синоптиков. Однако «промахи» неизбежны, говорят в Гидрометцентре России. Появляются они, в частности, из-за неполноты и неточности знаний о текущем состоянии атмосферы.

Ещё одна причина — несовершенство методов и моделей для прогнозирования. Учёт множества мелочей порождает слишком большое количество прогнозов, поэтому специалисты выделяют наиболее важные с учётом определённых факторов, пишет sovainfo.

Дополнительная проблема — проблема предсказуемости. Прогноз зависит от погоды в конкретный момент времени, поэтому случается, что более точный прогноз удаётся сделать на несколько суток вперёд, чем на следующий день.

Долгосрочные прогнозы составляются иначе. Как правило, для них используется вероятностная формулировка и представление результатов в терминах средних за период величин. Качество прогнозов постепенно будет расти, будет расширяться период полезного прогноза, не сомневаются в Гидрометцентре. Однако ни в РФ, ни в других странах они не станут идеальными, поскольку возможности и знания человека ограничены.

Напомним, ранее в Гидрометцентре составили предварительный прогноз на лето. Сиб.фм писал о том, каким оно ожидается в Новосибирской области.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

погода
Гидрометцентр
прогноз погоды
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