В Гидрометцентре России объяснили ошибки в прогнозе погоды

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Специалисты Гидрометцентра России объяснили, почему прогнозы порой оказываются неточными.

Погода за окном часто отличается от обещанной в прогнозе, и многие возмущаются ошибками синоптиков. Однако «промахи» неизбежны, говорят в Гидрометцентре России. Появляются они, в частности, из-за неполноты и неточности знаний о текущем состоянии атмосферы.

Ещё одна причина — несовершенство методов и моделей для прогнозирования. Учёт множества мелочей порождает слишком большое количество прогнозов, поэтому специалисты выделяют наиболее важные с учётом определённых факторов, пишет sovainfo.

Дополнительная проблема — проблема предсказуемости. Прогноз зависит от погоды в конкретный момент времени, поэтому случается, что более точный прогноз удаётся сделать на несколько суток вперёд, чем на следующий день.

Долгосрочные прогнозы составляются иначе. Как правило, для них используется вероятностная формулировка и представление результатов в терминах средних за период величин. Качество прогнозов постепенно будет расти, будет расширяться период полезного прогноза, не сомневаются в Гидрометцентре. Однако ни в РФ, ни в других странах они не станут идеальными, поскольку возможности и знания человека ограничены.

Напомним, ранее в Гидрометцентре составили предварительный прогноз на лето. Сиб.фм писал о том, каким оно ожидается в Новосибирской области.