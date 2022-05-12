В Новосибирске на 93 тыс. рублей оштрафовали вандала, облившего жёлто-синей краской крыльцо мэрии

Фото очевидцев из архива Сиб.фм, из тг-канала Анатолия Локтя
В Центральном районном суде рассмотрели административное дело директора частной котельной Станислава Карзанова, который дважды пытался перекрасить мэрию Новосибирска в цвета украинского флага. За художества и тягу к искусству коммунальщика оштрафовали почти на 100 тысяч рублей.
9 апреля 41-летнего Станислава Карзанова в своём Telegram-канале пристыдил даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Тогда как бы невзначай мужчина разлил рядом две банки краски: синюю и жёлтую.
Позже выяснилось, что директор частной котельной не в первый раз покушается на новосибирскую администрацию. Его художества на углу здания мэрии появлялись также 24 марта. Мэр Анатолий Локоть предложил к вандалу применить наиболее жёсткую меру наказания – направить его на принудительные работы.
«Общественно полезное отскабливание краски проясняет сознание. Пусть принесёт хоть какую-то пользу городу»,
— прокомментировал ситуацию глава Новосибирска.
Однако Центральный районный суд решил по-другому: за два административных правонарушения по статье 20.3.3. КоАП РФ Станислава Карзанова наказали рублём.
«Постановлениями Центрального районного суда г. Новосибирска от 12 мая Карзанов С. В. признан виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ. Карзанову С.В. назначено наказание в виде административных штрафов в сумме 48000 рублей и 45000 рублей», — рассказали в Центральном районном суде.
При этом осознанный рисунок директору частной котельной обошёлся немного дороже, чем пролитая краска. Впрочем, Станислав Карзанов решение суда ещё может обжаловать.
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