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В Новосибирске рост цен на жильё в новостройках в начале 2022 года обогнал инфляцию

Фото В Новосибирске рост цен на жильё в новостройках в начале 2022 года обогнал инфляцию
Фото В Новосибирске рост цен на жильё в новостройках в начале 2022 года обогнал инфляцию

Фото Максима Николаева

Стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в I квартале 2022 года выросла в среднем на 12 % и оказалась больше инфляции, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в I квартале 2022 года выросла на 12 % (до 115,2 тыс. рублей) и обогнала инфляцию, которая в марте достигла 10,5 %, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Из РИА Рейтинга, составленного на основании данных Росстата, следует, что уровень инфляции в стране в январе-марте 2022 года составил в среднем 10 %. Основной прирост пришёлся на март, в предыдущие два месяца увеличение произошло всего на 1 и 2,2 % соответственно.

«В рейтинге российских регионов по уровню инфляции Новосибирская область находится на 56 месте, по Сибирскому федеральному округу это средний показатель. Меньше всего в СФО цены выросли в Алтайском крае (на 9,9 %), а больше всего — в Кемеровской области (11,9 %)», — уточнил эксперт.

По словам Николаева, инвестиции в недвижимость остаются самым надёжным способом сохранения денег. Более выгодным, чем открытие депозитов.

Напомним, что в марте этого года в Новосибирской области было продано рекордное за последние восемь лет количество квартир в новостройках. Объёмы продаж обеспечили некоторым застройщикам плотную финансовую подушку, подготовив их даже к нулевым продажам в апреле-мае, отмечал Николаев.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
недвижимость
инфляция
Новосибириск
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