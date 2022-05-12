Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В посёлке под Новосибирском 12 мая без предупреждения отключили газ

Фото В посёлке под Новосибирском 12 мая без предупреждения отключили газ
Фото В посёлке под Новосибирском 12 мая без предупреждения отключили газ

Фото pixabay.com

Жители посёлка Сосновка Новосибирской области утром 12 мая остались без газа. По их словам, предупреждений об отключении не было.

Утром в четверг, 12 мая, в посёлке Сосновка в Новосибирской области исчез газ. После этого жители узнали, что ждать его стоит только через сутки — в 09:00 в пятницу.

«У нас в деревне газ отключили на сутки. Без предупреждения, просто перед фактом поставили. Отопления нет, еду не приготовить», — пожаловался в редакцию Сиб.фм местный житель.

Людям объяснили, что отключение произошло в связи с ремонтом на газораспределительной станции (ГРС), но почему о нём не сообщили заранее, не сказали.

В абонентском пункте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» по номеру 241-98-27 дать ответ на этот вопрос также затруднились. Было ли отключение аварийным, не уточнили.

«Если у вас ГРС-6, то с 12 мая с девяти до девяти [продлятся работы]», — сказала оператор, добавив, что сроки отключения не затянутся, если ремонт пойдёт по плану.

Напомним, в апреле из-за плановых работ на сетях без газа в Новосибирской области оказались более 2 000 домов. Снабжение тогда отключили из-за риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
газ
газоснабжение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129804
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51425
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
41919
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34132
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33836
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30172
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29787
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн