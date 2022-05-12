В посёлке под Новосибирском 12 мая без предупреждения отключили газ

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Жители посёлка Сосновка Новосибирской области утром 12 мая остались без газа. По их словам, предупреждений об отключении не было.

Утром в четверг, 12 мая, в посёлке Сосновка в Новосибирской области исчез газ. После этого жители узнали, что ждать его стоит только через сутки — в 09:00 в пятницу.

«У нас в деревне газ отключили на сутки. Без предупреждения, просто перед фактом поставили. Отопления нет, еду не приготовить», — пожаловался в редакцию Сиб.фм местный житель.

Людям объяснили, что отключение произошло в связи с ремонтом на газораспределительной станции (ГРС), но почему о нём не сообщили заранее, не сказали.

В абонентском пункте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» по номеру 241-98-27 дать ответ на этот вопрос также затруднились. Было ли отключение аварийным, не уточнили.

«Если у вас ГРС-6, то с 12 мая с девяти до девяти [продлятся работы]», — сказала оператор, добавив, что сроки отключения не затянутся, если ремонт пойдёт по плану.

Напомним, в апреле из-за плановых работ на сетях без газа в Новосибирской области оказались более 2 000 домов. Снабжение тогда отключили из-за риска возникновения чрезвычайных ситуаций.