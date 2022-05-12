Вопрос эксперту: как правильно укладывать тротуарную плитку

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Тротуарной плиткой покрывают городские улицы, подходы к организациям и магазинам, загородным домам. Изготавливается она из различных материалов, но классическим является бетон: он наиболее простой и выдерживает большие нагрузки. Однако при желании можно делать плитку из дерева, камня, глины и даже резины.

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Специалисты компании-производителя предлагают самые разнообразные модели тротуарной плитки, удобную доставку и демократичные цены. Перед покупкой необходимо уточнить для каких именно целей вам нужна плитка. Желательно проконсультироваться со специалистом, знающим толк в строительных и отделочных работах.

Как правильно укладывать тротуарную плитку

Делаем геометрическую разметку. Это самый важный и нужный этап, поскольку от точности замеров зависит конечный результат. Проводим выборку и планировку грунта. Устанавливаем бордюрный камень. Засыпаем щебень, который в дальнейшем заливается бетоном. Это уже подготовка плиточного основания. Укладываем брусчатку, затем проводим подрезку и уплотнение. Заполняем щели.

Все действия понятны и логичны, но на деле требуется немало времени и сил. Впрочем, благодаря современным технологиям можно использовать специальные катки – то есть не делать все вручную. Последние отлично уплотняют и выравнивают грунт, а следом и готовую плитку.

Особенности использования

Тротуарная плитка проста в эксплуатации. Она прекрасно выдерживает перемены погоды (жару, холод, дожди, метели, снег, сырость), а если поблизости посажены деревья или растения, то она никак не мешает газообмену и водному питанию. При сильной жаре она не плавится и не выделяет газы.

Но у этого стройматериала есть и недостатки: по тротуарной плитке тяжело ходить в летних босоножках, особенно на каблуках, а также кататься на роликах, скейтах или велосипедах. Все это придется учитывать, если, например, материалы закупаются для обустройства загородного коттеджа или расположенной неподалеку детской площадки.

Не зря тротуарная плитка считается наиболее распространенным и практичным вариантом при ремонте парков, аллей и обычных тротуаров. Да, все моменты предусмотреть тяжело, однако для города такой материал вполне подходит.

Обычно у производителей совершают закупки не частные лица, а специальные организации и компании, занимающиеся благоустройством домов и поселков городского типа. Поэтому выбор плитки на рынке достаточно широк и зависит только от того, где планируется проводить работы.