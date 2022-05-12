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ВТБ запустил сервис расчетов с самозанятыми для бизнеса через СБП

Фото ВТБ запустил сервис расчетов с самозанятыми для бизнеса через СБП
Фото ВТБ запустил сервис расчетов с самозанятыми для бизнеса через СБП

Фото pixabay.com

ВТБ запустил сервис «Расчеты с самозанятыми» в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. С помощью нового решения клиенты ВТБ смогут ускорить проведение платежей в адрес самозанятых, обслуживающихся в любом банке, и сэкономить благодаря фиксированной комиссии от суммы перевода. Сервис подходит компаниям среднего и малого бизнеса, независимо от количества самозанятых исполнителей, с которыми они сотрудничают.

Сервис автоматически проверяет наличие статуса самозанятости у исполнителя перед перечислением средств, что исключает риски расчетов с контрагентами, снявшимися с учета. Для совершения платежа не нужно вводить реквизиты счета исполнителя – перевод средств доступен по номеру телефона, а самозанятому подрядчику деньги поступят моментально через Систему быстрых платежей.

«Раньше ИП и юридическим лицам приходилось вручную проверять статус самозанятого на сайте ФНС, а затем совершать перевод в адрес исполнителя по обычному тарифу, применяемому для платежей в адрес физлиц − комиссия могла достигать 10%. Для предпринимателей это влекло за собой дополнительные затраты, как временные, так и финансовые. Благодаря новому решению ВТБ пользователи могут оплачивать услуги подрядчиков с помощью смартфона за пару кликов, а комиссия при этом будет составлять всего 2,5%. Это значительно упростит расчеты и сделает работу с самозанятыми исполнителями более быстрой, удобной и выгодной», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

Воспользоваться новым сервисом могут все юридические лица и предприниматели с расчетными счетами в ВТБ. Услуга предоставляется бесплатно.

Подробная информация по установке мобильного приложения ВТБ Бизнес Lite размещена на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ВТБ
самозанятость
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