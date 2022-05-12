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общество

Yota запустила «Семейный конструктор»

Фото Yota запустила «Семейный конструктор»
Фото Yota запустила «Семейный конструктор»

Фото: Yota

Мобильный оператор Yota запускает «Семейный конструктор», который может объединять до 6 человек в одну группу, чтобы управлять всеми тарифами одновременно. При этом каждый участник группы может собрать свой собственный тариф, чтобы больше не бороться друг с другом за минуты и гигабайты.

«Семейный конструктор» позволяет объединять смартфонные и планшетные SIM-карты, а также клиентов из разных регионов. Кроме того, при объединении в группу, организатор получает скидку на связь для всех участников. Скидка зависит от размера группы: для двух клиентов она составит 5%, для трёх – 10%, для групп от 4 до 6 клиентов – 15%.

В поддержку продукта Yota запустила рекламную кампанию. В ролике мобильный оператор показывает, что все семьи идеальные только в рекламе, а на самом деле, во многих семьях идёт борьба: за последний кусочек торта, кто первый идёт в душ, кому достанется пакет гигабайтов из общего тарифа. А в Yota клиенты могут расслабиться, ведь у каждого свой пакет связи, а скидка общая.

«Благодаря «Семейному конструктору» Yota у каждого будет свой пакет звонков, интернета и приложений с безлимитным доступом, так что не нужно переживать, что кто-то потратит не свои минуты или гигабайты. Потому что тариф у каждого свой, а выгода – общая.

Например, конструктор позволит подключить семью в Самаре, бабушку из Томска и одновременно платить за сына, который учится в Санкт-Петербурге», – комментирует директор по маркетингу и продукту Ирина Пюскюлян.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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