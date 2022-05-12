Жара до +28 ожидается в Новосибирске в выходные 14 и 15 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В предстоящие выходные, 14 и 15 мая, в Новосибирске ожидается жара до +28 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные в Новосибирске. В столице Сибири 14 и 15 мая ожидается до +28 тепла и небольшой дождь.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, по-настоящему летняя погода в городе установится уже в пятницу, 13 мая. Несмотря на переменную облачность, воздух прогреется до +23 +25 градусов.

К субботе, 14 мая, столбики термометров покажут уже + 26 +27 градусов, а воскресенье ожидается до +28 тепла.

По данным синоптиков, оба выходных дня будет "преимущественно без осадков", однако вероятность кратковременного дождя всё же остается.

Напомним, из-за жаркой и ветренной погоды в Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В ряде районов сохранится высокая пожароопасность, в 15 районах — чрезвычайная пожароопасность.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в регионе возбуждены уголовные дела за уничтожение дачных участков, жилых домов, надворных построек, лесных насаждений – эти факты произошли в результате неосторожного обращения с огнем и поджога сухой травы. В поле зрения правоохранителей попали жители пяти районов.

В Мошковском районе неустановленное лицо, неосторожно обращавшееся с огнем, уничтожило строения и имущество на территории 13 садовых участков в СНТ, в Болотнинском районе неустановленный гражданин поджег траву – в результате сгорело 8 жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченевском, Северном районах. В настоящее время ведется