Жарким вечером: отдыхаем стильно с модным домом Priz

Фото: Модный дом Priz

К летнему сезону модный дом Priz презентовал Pool Party Summer Collection. Круизная коллекция, с которой так просто подготовить гардероб к предстоящим каникулам красиво и со вкусом. Это удачное сочетание легкости и творческой эстетики. Идеальный выбор для отдыха, путешествий, пляжных вечеринок или прогулок по набережной.

Мотивы круизных коллекций традиционно переносят нас к морским круизам и отдыху на побережье, которые в начале 20 века вдохновили модельера Коко Шанель – именно она стала носить, а затем использовать тельняшки и яркий синий цвет в своих коллекциях для отдыха. Тогда среди аристократов были очень популярны курорты, для которых им нужна была удобная и легкая одежда.

Pool Party – это летние образы, особенностью которых стала свежесть тандемов и модные сочетания, что так актуально в солнечные дни. В коллекции используются прямые и полуприталенные силуэты, трикотажные ткани, хлопок и вискоза. К топам, футболкам, блузам подойдут укороченные жакеты, брюки-кюлоты и А-образные юбки миди.

Основной акцент дизайнеры делают на практичность и комфорт, поэтому к летнему образу подойдет обувь на плоской подошве или на невысоком каблуке. Это могут быть босоножки или лодочки. Остроносые мюли сделают лук женственным и элегантным, а к базовому образу отлично подойдут слимбэки, которые гарантируют хорошую фиксацию на ноге. Лоферы, балетки, сабо с трендовым квадратным носом станут настоящей находкой для прогулок по городу. Образ можно дополнить тонким ремнем, маленькой сумочкой или вместительным шоппером, очками и яркими украшениями.

Изделия приятны на ощупь и хорошо держат форму. В коллекции представлены блузы и платья прямого силуэта, они выполнены из вискозы с акцентным принтом. Полуприлегающая футболка хорошо подойдет в качестве базы, а прямые брюки с эффектом вареной джинсы подчеркнут новизну. Хорошей альтернативой базовому хлопку может стать вязаный топ, этим летом модный сезон вернул их на пик популярности, показав, что вязаные вещи могут выглядеть красиво и изысканно.

Порадует глаз и цветовая палитра изделий: королевский синий, серо-голубой и серо-бежевый, оранжевый, нежный абрикосовый и ярко-белый особенно роскошны в дуэте с необычными принтами. Композиции выглядят нежно, практично, креативно и сдержанно. Образы приковывают взгляд продуманными деталями и творческим видением.

Pool Party притягивает сочетанием расслабленности и безмятежности, где каждый наряд позволяет создать универсальный аутфит для городской прогулки или знойной пляжной вечеринки этим летом, подчеркивая лаконичность и яркий характер его обладательницы.

В мае для своих любимых покупательниц Priz подготовил специальную акцию – 2 500 рублей в подарок при покупке на сумму от 10 000 рублей. Подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

В апреле модный дом открыл еще один магазин и приглашает всех гостей по адресу ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем», 2-й этаж.

Магазины PRIZ в Новосибирске:

пр. Маркса, 12, тел. +7 (383) 346-42-82

Вокзальная магистраль, 5, тел. +7 (383) 217-26-68

ул. Дуси Ковальчук, 179/4, ТЦ «Калина», 2-й этаж +7 (993) 013 41 40

пл. Маркса, 3, ТОЦ «Версаль», тел. +7 (383) 349-98-83

ул. Ильича, 6, ТЦ Академгородка, 2-й этаж, тел. +7-993-013-37-80

ул. Ватутина, 99 (дисконт-центр), тел. +7 (383) 352-37-49, +7 (383) 352-37-55

ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем», 2-й этаж, тел. +7 (383) 209-26-37

prizmoda.com

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