Жители Новосибирской области предлагают ввести компенсации за семейное образование

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Новосибирцы разместили инициативу о введении компенсаций за семейное образование на сайте «Российская общественная инициатива».

Общественники предлагают ввести компенсации за семейное образование в Новосибирской области. Для рассмотрения инициативы необходимо набрать сто тысяч голосов.

Портал «Российская общественная инициатива» позволяет гражданам размещать общественные инициативы. Проголосовать на сайте имеют право все совершеннолетние россияне. Для этого необходимо только иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах. После сбора ста тысяч голосов инициативу рассмотрит экспертная группа.

В Новосибирской области в 2020-2021 гг. почти 1,5 тысячи детей находились на семейном обучении. Жители региона предлагают ввести в НСО компенсации за такой формат обучения школьников.

Как пишет портал ЧС-ИНФО, авторы инициативы утверждают, что в такой компенсации нуждаются семьи с детьми с ОВЗ.

«Официальное принятие документа о компенсации за семейное образование предоставит семьям, взявшим на себя ответственность за образование своих детей, выбрав альтернативную форму обучения, получить равные условия с семьями, чьи дети посещают школу», – заявили общественники.