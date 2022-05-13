Актуальный вопрос: как сегодня работает рынок коммерческой недвижимости

Фото: Наталья Кудрина / Агентство недвижимости «Новактив»

Основатель агентства недвижимости «Новактив» Наталья Кудрина рассказала Сиб.фм про актуальные тенденции на рынке коммерческой недвижимости в Новосибирске.

Работа с коммерческой недвижимостью – хороший вариант для тех, у кого есть желание и возможность инвестировать. Он гораздо надежнее, чем большинство современных направлений инвестирования. Недвижимость считается одним из самых стабильных видов собственности, на который всегда есть спрос.

В процессе коммуникации нам всегда важно найти точку удовлетворенности клиента. Наши специалисты формируют предложение в зависимости от того, требуется ли оптимизировать расходы на текущий бизнес путем продажи невостребованных помещений или разделить производство на отдельные локации. Один из основных запросов – избавление от непрофильных активов. Мы умеем наполнять такие объекты ликвидностью и приводить их к желаемым срокам окупаемости – подобное предложение всегда привлекательно для инвестора. При этом не имеет значение, где находится локация, поскольку «Новактив» работает со всеми регионами России. Сегодня только в Новосибирской области мы работаем одновременно с более 350 объектами коммерческой недвижимости, в которых заинтересованы инвесторы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что Сибирь является для них инвестиционно-привлекательным регионом.

Каждый объект коммерческой недвижимости имеет определенные сроки окупаемости. Для офисов, торговых помещений и помещений свободного назначения – это 7-8 лет, для складских и производственных площадок на 2-3 года они короче. Объект в этих рамках либо имеет более низкий порог окупаемости и будет продан быстрее.

Мы знаем, как работать с разными площадками, чтобы они стали более привлекательны для инвесторов. Например, доходность объекта можно повысить за счет увеличения входящего денежного потока от арендаторов. Представьте, что вчера вы сдавали помещение за 40 тысяч рублей, а сегодня появится новый надежный арендатор с готовностью платить за ту же площадь в несколько раз больше. С новым уровнем пассивного дохода меняется и ликвидная стоимость помещения, а вместе с этим сокращаются сроки окупаемости. Обладая большим потоком информации по рынку недвижимости и внушительным портфелем предложений, мы гарантируем клиентам приумножение их активов. При активных инвестициях в коммерческую недвижимость – от 50% уже в течении первого года.

При сделках с недвижимостью мы раскрываем нашим клиентов все тонкости производства, поэтому советуем внимательно относиться к мнению экспертов, которые легко определяют все сильные и слабые стороны каждого объекта. Например, один из распространенных рисков в коммерческой недвижимости – покупка помещения по стоимости значительно ниже кадастровой. Если клиент планирует приобрести здание за 10 миллионов, а по кадастровому реестру оно стоит 20 миллионов, юристы предупреждают – в случае банкротства продавца в суде эту сделку могут признать недействительной, причем в течении 3 лет с момента покупки. И это лишь один из аспектов в нашей работе.

Компания «Новактив» выстраивает отношения с клиентом на основе взаимного доверия, и для нас важно, чтобы процедура оформления прошла гладко и благоприятно как для продавца, так и для покупателя.

Для справки: Агентство недвижимости «Новактив» оказывает весь комплекс профессиональных услуг в сфере недвижимости, включая юридическое сопровождение сделок по аренде и продаже коммерческой и жилой недвижимости.

АН «Новактив» в Новосибирске:

ул. Советская, 36/1

ул. Советская, 95

+7 (383) 220-88-88

novactiv.ru