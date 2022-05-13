Более 107 млн бонусов от СберСпасибо направлены на благотворительность

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В текущем году россияне перечислили более 107 млн бонусов от СберСпасибо на добрые дела. Клиенты программы лояльности жертвовали деньги в фонды, которые помогают ветеранам, взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, людям с инвалидностью и семьям, нуждающимся в поддержке.

Эксперты отмечают: количество переводов в благотворительные фонды растёт на протяжении последних двух лет. В 2020 году россияне отправили 330 млн бонусов, в 2021-м – 349 млн.

В 2021 году медицинскую помощь получили более двух тысяч тяжелобольных детей и взрослых. Им были предоставлены лечение, консультации, занятия со специалистами и технические средства реабилитации. Кроме того, такие переводы помогают привлекать доноров для пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями и собирать посылки для семей в трудном положении.

Сегодня помочь благотворительным фондам можно через мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберСпасибо, а также на странице акции «Бонусы на добрые дела». К программе лояльности СберСпасибо подключены фонды «Подари жизнь», «Русфонд», «Память поколений», «Огромное сердце», «Созидание», «Галчонок» и «Вклад в будущее».

«Одна из наших приоритетных целей – делать добрые дела доступнее. Для многих наших клиентов переводы на благотворительность уже стали финансовой привычкой и команда Сбера разделяет этот тренд. С нами сотрудничают 7 крупных благотворительных фондов. Они чувствуют поддержку не только от клиентов, но и от бизнеса благодаря системе обмена и переводов бонусов Спасибо, – рассказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.