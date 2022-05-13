Депутаты новосибирского Заксобрания обсудили вопрос нехватки кадров

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В Мошковском районе прошло выездное заседание комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Один из вопросов заседания коснулся предоставления социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания министерства труда и социального развития региона. Ситуацию было решено рассмотреть на базе одного из таких учреждений, расположенного в селе Успенка Мошковского района.

По информации министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой, свыше 5,2 тыс. человек в Новосибирской области проживают в стационарных организациях социального обслуживания. В 25 муниципальных образованиях региона расположены 28 отделений милосердия, в которых проживают 624 человека, работают 522 сотрудника. Структура подведомственных министерству стационарных учреждений представлена 11 организациями социального обслуживания: Oяшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства; шесть психоневрологических интернатов и Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, а так же Областной дом милосердия, два стационара общего типа, для пожилых и ветеранов. Кадровый состав учреждений представлен 2 274 сотрудниками.

Говоря о нехватке кадров, министр подчеркнула, что уровень требований к сотрудникам на данный момент очень высокий.

«У нас почти пятьдесят процентов проживающих – недееспособные граждане, за которых персонал несет полную ответственность. Требуется не только профессионализм, но и человеческие качества, и если человек к этому не готов, нам приходится с ним расставаться», – рассказала Елена Бахарева.

Директор Успенского психоневрологического интерната Владимир Тарасенко рассказал о ситуации с кадрами в учреждении. В структуру государственного учреждения стационарного социального обслуживания «Успенский психоневрологический интернат» входят четыре стационарных отделения, на 851 койко-мест, штатная численность сотрудников – 405 человек. Заработная плата, по информации директора интерната, с 2020 года растет на 15-20% ежегодно.

«Каковы показатели текучести? В чем ее причины?», – задал вопрос депутат Роман Мурзин.

«В 2020-2022 годах было уволено 297 человек, из них так называемые технические увольнения, связанные с организационными изменениями, – порядка 70 человек, на пенсию ушли 25. Главной причиной оттока персонала он назвал введение закрытого режима работы в связи с коронавирусной инфекцией, когда людям приходилось трудится по 14 дней без выходных, не выходя из стен учреждения. В настоящее время учреждение испытывает дефицит кадров. Например, в течение двух лет остается вакантной должность терапевта при зарплате 100-110 тысяч рублей», – констатировал директор интерната.

Вице-спикер Законодательного Собрания Валерий Ильенко обозначил ситуацию, о которой ему рассказали жители Мошковского района, по поводу условий труда в интернате. Он заявил: «На сегодня уже есть официальное обращение, в котором 70 подписей».

Ильенко призвал вмешаться государственную инспекцию по труду, прокуратуру, контрольно-счетную палату.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Козлов высказал предложение о необходимости проработать проблему рабочей группой министерства с участием депутатов.

«Нужно изучить те вопросы, которые возникли в ходе приема граждан и о которых люди рассказали в своем письменном заявлении. Мы уже проводили выездные заседания в стационарные учреждения, подведомственные минсоцразвития, сейчас ознакомились с условиями труда в Успенском психоневрологическом интернате и отделении интерната в Белоярке. Совместно с министерством депутаты нашего комитета, депутаты по 9-му избирательному округу смогут дать свою оценку сложившейся ситуации», – сказал председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.