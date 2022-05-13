Депутаты новосибирского Заксобрания поделились опытом работы по выполнению наказов избирателей с иркутскими парламентариями

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На совещании в Законодательном Собрании Новосибирской области при участии делегации Заксобрания Иркутской области парламентарии обсудили работу с наказами избирателей.

Разговор начали с основ. Заместитель министра экономического развития Виталий Шовтак рассказал о принятом региональным парламентом законе о наказах избирателей.

По его словам, в пятом созыве 2011-2015 годы в программу наказов вошло 2296 наказов. Их реализация оценивалась в 93 млрд рублей, фактическое выполнение – 24 млрд рублей. В шестом созыве число наказов увеличилось до 5016 наказов ценой в 150 млрд рублей. Выполнение программы – 42 млрд рублей. В седьмом созыве в программу вошло уже 14 тыс. наказов, а цена программы поднялась до 272 млрд рублей.

Виталий Шовтак отметил, что серьезный разрыв между потребностью и фактическим финансированием реализации наказов способствовали появлению 1000 переходящих наказов, которые вошли в «лист ожидания». При этом закон о наказах позволяет систематически выявлять и решать проблемы населения.

В рамках встречи иркутские парламентарии задали много вопросов. Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов спросил «За чей счет банкет?». Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко поинтересовалась, как выявить приоритетность наказов, если очевидно, что все они не могут быть исполнены.

Из-за большого количества вопросов председатель комиссии по наказам избирателей Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский сразу начал отвечать на вопросы.

«Какой наказ в первую очередь попадает в бюджет? У депутатов есть закон о наказах. У исполнительной власти – целевые программы областные и федеральные. Также есть наказы депутатам местных Советов. Например, если садик был в областной программе образования, в наказе депутату Заксобрания и депутату местному – он в приоритете и попадает в бюджет. Когда принимаем программу наказов, свои наказы каждый депутат проверяет. Бывает, с чем-то не согласен. Тогда комиссия, каждый депутат вправе прийти в Правительство и доказать приоритетность своего наказа. И это работает», – рассказал депутат.

Он также привел в пример инициативу депутатов, по которой они собирали наказы по ремонту школ, замене оконных блоков, инженерно-технического оснащения, ремонту пищеблоков и обеденных залов, оснащению спортзалов и стадионов. Так появилась областная программа ремонта образовательных учреждений.

«Теперь при принятии бюджета все депутаты озадачены наполнением этой программы. Так же работает программа «Чистая вода» и «Газификация». В Новосибирске – это благоустройство дворов и отсыпка дорог частного сектора, на что ежегодно из областного бюджета выделяется 200 млн рублей, столько же дает сам город. И результаты видны», – полагает парламентарий.

Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков привел условия проведения собраний по передаче наказов кандидатам в депутаты, и высказал мнение о возможных изменений в программу реализации наказов. «За пять лет работы появляются новые проблемы. Считаю, мы вправе ставить перед Правительством вопрос, чтобы при необходимости включить в программу наказов новый объект».

Вице-спикер Ирина Диденко пояснила, что решению конкретных проблем избирателей способствует и наличие депутатского фонда. «Это 4 млн в год на депутата. С помощью депутатского фонда выполняются всевозможные небольшие наказы, оказывается помощь муниципалитетам в ремонте, приобретении необходимого оборудования».

Говоря о работе депутатов по принятию и контролю исполнения целевых программ, она отметила, что «здесь не все так гладко. Часто изменения приходят по факту. Иногда – в соответствии с бюджетом. Деньги уже давно потрачены, а изменения только согласуют – так тоже бывает. Над этим сейчас работаем. Хотелось прийти к программно-целевому методу. По факту же все равно зависим от финансовых возможностей».

Свой вопрос делегации из Иркутска задал руководитель комиссии по наказам Дмитрий Козловский: «Посмотрел ваш закон об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов. Ежегодно на каждого депутата планируется расходовать по 500 тыс. рублей. 45 депутатов, то есть всего 25 млн рублей. Это ваш депутатский фонд?»

«Это инициатива граждан, реализация того, что рождается в недрах поселений, – ответил Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. – В отличие от закона об инициативном бюджетировании, принятом на уровне Федерации, здесь последнее слово за муниципалитетом. На муниципальном уровне проводится голосование и принимают окончательное решение. А эти деньги мы передаем как субсидию.

Федеральный закон об инициативном бюджетировании построен не так. Там собираются заявки и на областном уровне определяется, кому дать деньги в объеме имеющегося общего фонда. Еще один механизм – самообложение граждан. Сход проголосовал за размер самообложения, чтобы реализовать тот или иной проект. Льготные категории – пенсионеры, многодетные не платят. После того, как в поселении собрали, например, 100 тыс. рублей, 200-300 тыс. рублей – мы сейчас обсуждаем с Правительством – должен добавить областной бюджет».

Состоявшийся разговор был важным для депутатов обоих парламентов.

«То, что сегодня здесь услышали, раньше только читали в СМИ или знакомясь с нормативно-правовыми актами. Сегодня мы узнали, как работает закон о наказах на практике. Возьмем на вооружение и постараемся применить. Важно, что инициатива идет от жителей. При этом каждый из кандидатов имеет право передать инициативы уже избранному депутату. Это самое ценное, наверное. Таким образом, мы консолидируем все сообщества людей с инициативами в процессе избирательной кампании», – сказал председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.