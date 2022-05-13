Экс-сотрудника ФСИН в Новосибирской области будут судить за доставку наркотиков осуждённым

Коллаж Сиб.фм: использовано фото СУ СКР по Новосибирской области и pixabay.com

В Куйбышевском районном суде рассмотрят дело бывшего начальника отряда ИК-12 Новосибирской области: сотрудник ГУФСИН пытался наладить бизнес на наркотиках, но вскоре был задержан.

Освоить новый вид заработка начальник отряда ИК-12 в Куйбышевском районе Новосибирской области решил 3 марта этого года. На территорию исправительного учреждения он пытался пронести одну всего одну лишь дозу метадон и планировал сбыть его одному из осуждённых за 3 тысячи рублей. Однако тюремный страж правопорядка был почти сразу задержан, уволен и попал под статью Уголовного кодекса РФ.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в исправительном учреждении, лицом с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.)», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Санкция статьи предусматривает до 20 лет тюрьмы, однако при вынесении приговора, наверное, будет учтено, что попытка будет неудачной. Окончательную точку в деле поставит Куйбышевский районный суд.

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