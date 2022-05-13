Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда Шатовкину начали судить в Барнауле

Фото Экс-председателя Новосибирского облсуда Шатовкину начали судить в Барнауле
Фото Экс-председателя Новосибирского облсуда Шатовкину начали судить в Барнауле

Фото правительства НСО

Сегодня, 13 мая, в Центральном районном суде Барнаула приступили к рассмотрению уголовного дела экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, однако до оглашения обвинительного заключения дело так и не дошло. Перерыв объявлен до 31 мая.

Дело Риммы Шатовкиной о превышении должностных полномочий до судебного делопроизводства шло несколько лет. Поводом для привлечения бывшего председателя областного суда к уголовной ответственности стало сообщение губернатору об обысках управления по обеспечению деятельности мировых судей в 2018 году. Тогда заместителем начальника этого подразделения был Сергей Соколов, которого уже осудили по коррупционной статье.

Шатовкина отправила письмо губернатору Новосибирской области с этой информацией. Уже при обыске у Соколова нашли копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов. Полученные сведения помогли подозреваемому уничтожить «определённые доказательства», посчитали в СКР.

Судью, коей Римма Шатовкина работала около 20 лет, привлечь к уголовной ответственности не так-то и просто. В 2020 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вышел с ходатайством о разрешении возбуждения дела на Шатовкину в Высшую квалификационную коллегию судей. В июне 2019-го экс-председатель получила только предупреждение. Судьбу экс-председателя областного суда решили в мае 2021 года, тогда же следствие набирает обороты.

В начале 2022 года дело Риммы Шатовкиной по статье 286 УК РФ отправляют в суд. Из-за влиятельности бывшего председателя подсудность изменили. Сначала дело отправили в кемеровский суд, но в итоге рассмотрение на 13 мая было назначено в Центральном районном суде Барнаула.

Сегодня процесс также полноценно не стартовал, предварительного слушания не было.

«Объявлен перерыв до 31 мая. Предварительного слушания по делу назначено не было. Сегодня после начало заседания процесс был отложен до 31 мая,

- пояснили корреспонденту Сиб.фм в Центральном районном суде Барнаула. – Что будет на следующем заседании – пояснить не можем. Может быть, никто не придёт».

Остальные подробности Сиб.фм в Центральном районном суде Барнаула обещали пояснить в письменном ответе на запрос.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

43237
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34356
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30726
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30351
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28084
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
23751
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23377
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу