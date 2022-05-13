Экс-председателя Новосибирского облсуда Шатовкину начали судить в Барнауле

Фото правительства НСО

Сегодня, 13 мая, в Центральном районном суде Барнаула приступили к рассмотрению уголовного дела экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, однако до оглашения обвинительного заключения дело так и не дошло. Перерыв объявлен до 31 мая.

Дело Риммы Шатовкиной о превышении должностных полномочий до судебного делопроизводства шло несколько лет. Поводом для привлечения бывшего председателя областного суда к уголовной ответственности стало сообщение губернатору об обысках управления по обеспечению деятельности мировых судей в 2018 году. Тогда заместителем начальника этого подразделения был Сергей Соколов, которого уже осудили по коррупционной статье.

Шатовкина отправила письмо губернатору Новосибирской области с этой информацией. Уже при обыске у Соколова нашли копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов. Полученные сведения помогли подозреваемому уничтожить «определённые доказательства», посчитали в СКР.

Судью, коей Римма Шатовкина работала около 20 лет, привлечь к уголовной ответственности не так-то и просто. В 2020 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вышел с ходатайством о разрешении возбуждения дела на Шатовкину в Высшую квалификационную коллегию судей. В июне 2019-го экс-председатель получила только предупреждение. Судьбу экс-председателя областного суда решили в мае 2021 года, тогда же следствие набирает обороты.

В начале 2022 года дело Риммы Шатовкиной по статье 286 УК РФ отправляют в суд. Из-за влиятельности бывшего председателя подсудность изменили. Сначала дело отправили в кемеровский суд, но в итоге рассмотрение на 13 мая было назначено в Центральном районном суде Барнаула.

Сегодня процесс также полноценно не стартовал, предварительного слушания не было.

«Объявлен перерыв до 31 мая. Предварительного слушания по делу назначено не было. Сегодня после начало заседания процесс был отложен до 31 мая,

- пояснили корреспонденту Сиб.фм в Центральном районном суде Барнаула. – Что будет на следующем заседании – пояснить не можем. Может быть, никто не придёт».

Остальные подробности Сиб.фм в Центральном районном суде Барнаула обещали пояснить в письменном ответе на запрос.