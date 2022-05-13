Эксперт назвал условия нового обвала рубля до исторического минимума

Рубль может вновь обвалиться по отношению к доллару (около 120 рублей за единицу) и достигнуть исторического минимума, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Рубль может вновь обвалиться по отношению к доллару (около 120 рублей за единицу) и достигнуть исторического минимума, если цены на сырьё, в первую очередь на нефть и газ, упадут в несколько раз и продержаться на низких уровнях «хотя бы несколько лет», заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он отметил, что важен не сам уровень снижения цен, а то, как долго они будут оставаться на таких показателях.

"[Рубль вновь обвалится], если цены на сырьё, в первую очередь на нефть и газ, упадут в несколько раз и останутся на столь низких уровнях хотя бы несколько лет. Важно даже не то, насколько сильно упадут цены, а как долго они будут оставаться на низких уровнях. То есть, например, снижение цены на нефть до $50 за баррель Brent на два года намного хуже, чем до 20$ на полгода. Или в случае дальнейшей эскалации противостояния России и Запада, если оно приведёт к полному запрету на поставки российского сырья", — рассказал Бабин.