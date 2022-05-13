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Где провели майские праздники новосибирцы

Фото Где провели майские праздники новосибирцы
Фото Где провели майские праздники новосибирцы

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

В этом году более 80% новосибирцев не выезжали за пределы региона на майские праздники, предпочитая проводить длинные выходные в городе или на дачных участках. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Почти 20% новосибирцев решили не сидеть дома, а сразу же на старте сезона отпусков отправились в путешествия. Как и годом ранее самым популярным направлением для отдыха стал соседний Алтайский край – покорять горные вершины и любоваться цветением маральника отправилось 20% туристов. Кузбасс посетили 14% путешественников, а 9% поехали в Красноярский край.

Помимо соседних регионов в топ мест для путешествий новосибирцев попали Москва, Санкт-Петербург, Республики Якутия и Чечня.

На Черноморском побережье отдохнуло 3% жителей области, выехавших за пределы родного региона. В целом поток путешественников в южные направления в этом году сократился по всей стране – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

Новосибирская область и сама становится одним из популярных внутрироссийских направлений для туризма. Так на весенние праздники специалисты компании зафиксировали прирост пользователей из других регионов России. Чаще всего область посещали жители Москвы (19%), Санкт-Петербурга (4%) и Республики Якутия (3%).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

отдых
туризм
МегаФон
майские праздники
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