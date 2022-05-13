Глава Кузбасса Цивилёв подписал постановление о сокращённой рабочей неделе для женщин c детьми

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В Кузбассе женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, с 1 июня 2022 года начнут работать по сокращённому графику. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Цивилёв.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление об установлении сокращённой рабочей недели для сотрудниц администрации регионального правительства. Документ актуален для тех женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку и попечительство.

В течение всего лета — с 1 июня по 31 августа 2022 года — по пятницам они будут работать с 08:30 до 15:00 с сохранением среднего заработка.

Установить для женщин с детьми сокращённую рабочую неделю на следующие три месяца в постановлении рекомендуется всем органам государственной власти Кузбасса, органам местного самоуправления и организациям всех форм собственности.

Напомним, что в России осуждался вопрос сокращения рабочей недели для всех трудящихся, независимо от пола и других критериев. Член Совета Федерации, заместитель главы комитета по социальной политике Валерий Рязанский не исключил, что рабочих часов в стране может стать меньше уже в обозримом будущем.