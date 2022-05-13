Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

работа общество

Глава Кузбасса Цивилёв подписал постановление о сокращённой рабочей неделе для женщин c детьми

Фото Глава Кузбасса Цивилёв подписал постановление о сокращённой рабочей неделе для женщин c детьми
Фото Глава Кузбасса Цивилёв подписал постановление о сокращённой рабочей неделе для женщин c детьми

Фото pixabay.com

В Кузбассе женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, с 1 июня 2022 года начнут работать по сокращённому графику. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Цивилёв.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление об установлении сокращённой рабочей недели для сотрудниц администрации регионального правительства. Документ актуален для тех женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку и попечительство.

В течение всего лета — с 1 июня по 31 августа 2022 года — по пятницам они будут работать с 08:30 до 15:00 с сохранением среднего заработка.

Установить для женщин с детьми сокращённую рабочую неделю на следующие три месяца в постановлении рекомендуется всем органам государственной власти Кузбасса, органам местного самоуправления и организациям всех форм собственности.

Напомним, что в России осуждался вопрос сокращения рабочей недели для всех трудящихся, независимо от пола и других критериев. Член Совета Федерации, заместитель главы комитета по социальной политике Валерий Рязанский не исключил, что рабочих часов в стране может стать меньше уже в обозримом будущем.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

работа
Кузбасс
Кемеровская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

43049
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34313
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30682
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30296
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28071
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
23548
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23355
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу