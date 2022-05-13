Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022

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Метеорологи, наблюдающие за магнитосферой Земли, ожидают 24 мая мощнейшую магнитную бурю. Этот день и несколько последующих будут крайне тяжёлыми для метеозависимых людей.

С 24 по 27 мая метеорологи ожидают мощные магнитные бури, которые будут достигать такой силы, что спровоцируют настоящий геомагнитный шторм.

Солнечная активность будет необычайно высокой, особенно 24 числа. Именно на эту дату, согласно прогнозам, придутся самые сильные колебания.

Метеозависимым людям придётся нелегко: головные боли, слабость и апатия покажутся мелочью. Увеличится риск обострения хронических заболеваний.

Легче перенести происходящее поможет соблюдение ряда рекомендаций:

спокойное времяпрепровождение;

хороший сон и отдых;

минимизация использования гаджетов;

выполнение элементарных физических упражнений;

отказ от любой сложной работы.

Гипертоникам в дни магнитных бурь необходимо пить побольше воды и снизить употребление соли, так как она задерживает жидкость в организме и ведёт к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Активно штормить будет до 27 мая, затем бури ослабнут. До вечера 28 числа геомагнитные колебания утихнут до 2-3 баллов, говорят специалисты.

Напомним, что сила магнитных бурь определяется по пятибалльной шкале G-индекс, где G1 — слабая буря, G5 — экстремально сильная.

Влияние бури, мощность которой соответствует уровню G1, могут почувствовать только крайне метеочувствительные люди, объясняли в Большом Новосибирском планетарии.