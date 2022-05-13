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Мэр Локоть поддержал установку памятника Лыщинскому в Новосибирске

Фото Мэр Локоть поддержал установку памятника Лыщинскому в Новосибирске
Фото Мэр Локоть поддержал установку памятника Лыщинскому в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, пресс-службы мэрии Новосибирска; коллаж Сиб.фм

Глава Новосибирска Анатолий Локоть положительно относится к идее установки памятника профессору, бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому у съезда с Октябрьского моста на левом берегу. Об этом он сообщил в ходе «Часа с мэром» 13 мая.

Установить в Новосибирске памятник бывшему ректору НЭТИ Г.П. Лыщинскому на площади, которая названа в его честь, было бы логично, считает мэр Анатолий Локоть. В ходе «Часа с мэром» 13 мая он сказал, что поддерживает идею увековечить таким образом память профессору.

«Как выпускник НЭТИ, я хорошо отношусь к идее увековечить память Георгия Павловича. С его именем связано становление крупнейшего вуза за Уралом. Я считаю, что всем в жизни обязан своему институту, родному факультету. Имя Лыщинского вызывает у меня только тёплые чувства. Думаю, логично будет, если на этой площади появится памятник Георгию Павловичу», — пояснил глава Новосибирска.

Напомним, что Локоть окончил Новосибирский электротехнический институт в 1981 году, стал выпускником физико-технического факультета. Во время учёбы в вузе будущий мэр был комиссаром оперативного комсомольского отряда дружинников НЭТИ, где состояли более 300 студентов.

На площади Лыщинского в конце 2021 года завершились ремонтные работы, которые обошлись почти в 1 млрд рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
Локоть
памятник
площадь Лыщинского
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