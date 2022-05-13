Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал работу по реконструкции Гусинобродского шоссе

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12 мая состоялось выездное совещание мэрии, на котором обсуждалось обновление участка Гусинобродского шоссе – восточного выезда из города. Его протяженность составляет более 2 километров – от дома № 23 на ул. Дегтярёва до ул. Зеленодолинской. Ремонтные работы реализуются по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В совещании приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заместитель мэра Олег Клемешов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, глава администрации Дзержинского района Александр Рудских, директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов и генеральный директор организации-подрядчика ООО «Перлит-Строй» Николай Кулиджанян.

Реконструкция участка шоссе была запущена в 2020 году. Тогда подрядная организация начала выноску водопровода и устройство ливневой канализации. На данный момент здесь протянут электрокабель и вынесен газопровод. К концу года подрядчик также обязался установить три новых светофора, с одной стороны будет сделан тротуар. Затем планируется установка освещения. Согласно актуальным на 2022 год стандартам всю старую дорожную одежду заменили на новую.

«Дорога долго не видела ремонта, основание очень старое. Вес груженого автотранспорта здесь может составлять около 40-50 тонн. Старое основание с такими нагрузками не справляется. Появляется колейность и микротрещины. В весенние периоды туда попадает вода, в связи с этим дорожное полотно разрушается. Сейчас укладывается песок, щебень и геотекстиль, потому что в некоторых местах грунтовые воды находятся очень высоко», – заявил директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй», Николай Лавров.

Ранее на выезде из города было только две полосы движения. Сегодня участок расширяется до четырех полос – по два направления в каждую сторону. Также на съездах к АЗС и другим улицам появятся полосы разгона и торможения. Окончание работ запланировано на конец сентября 2022 года, к этому времени реконструкция должна быть завершена на сто процентов.

По словам Николая Лаврова, во время строительства возникла проблема с газопроводом. На протяжении длительного времени проходили процедуры по согласованию его отключения. К тому же, находящийся там ранее грунт, не соответствовал необходимым стандартам. В конечном итоге была сделана новая насыпь, куда и уложили газопровод. Такое отклонение слегка притормозило график работ. Однако, несмотря на это, рабочим удалось вовремя уложиться в обозначенные сроки.

Затронув вопрос удорожания стройматериалов, представитель подрядчика рассказал, что проблемы превышения сметы не критичны и решаются с заказчиком.

Свою оценку ремонтных работ на участке Гусинобродского шоссе озвучил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Выезды из Новосибирска на Гусинобродском шоссе – это крайне важный объект для города. Реконструкцией этого выезда мы занимаемся уже третий год по программе БКД. Этот этап можно назвать наиболее сложным, к нему мы приступили в прошлом году. Осталось решить вопрос выноса высоковольтного кабеля. Кроме этого, все организационные вопросы уже решены. Для нас очень важно то, что на этот объект подрядчик вышел уже в апреле. Это гарантия того, что договорные сроки действующего этапа не будут нарушены. Хотелось бы завершить все работы в летний период», – подчеркнул мэр.

Анатолий Локоть также отметил, что в связи с высокой загруженностью участка дороги, все работы приходится вести без прекращения движения автомобилей. При этом на участке Гусинобродского шоссе присутствует еще одно место, требующее ремонта. Это участок дороги напротив съезда к жилому комплексу «МЖК» (отул. Коминтерна до ул. Доватора) . Работы на этом участке запланированы в этом году по муниципальной программе. Объявлен конкурс на определение подрядной организации. По словам мэра, таким образом, все Гусинобродское шоссе будет приведено в порядок.

«Сейчас также ведутся работы на еще двух въездах в город. Это улицы Кедровая и Большая. В этом году у нас запланированы работы по ремонту практически 40 километров дорог. 30 из них – по программе нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 10 километров – по нашей региональной программе. Там фигурирует городской и областной бюджет. На данный момент ведутся переговоры по увеличению финансирования. Перед управлением дорожного строительства уже поставлена задача, как можно раньше организовать выход подрядчиков, на отторгованные объекты», – рассказал Анатолий Локоть.

В ходе совещания на самые актуальные вопросы ответил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. Он сообщил, что в этом году стартовало переключение газопровода, его переустройство началось в 2021 году. Все необходимые работы ведутся только в дневное время. Несмотря на проходящую на этом участке дороги реконструкцию, движение автомобилей практически не затруднено. В 2022 году бюджет работ составил 375 миллионов рублей.

Кроме того, подрядная организация предоставила точные характеристики реконструированных объектов. Общая протяженность участков ремонтируемых дорог – 2.115 п.м (погонных метров). Ширина проезжей части с учетом центральной разделительной полосы – 17.2 п.м. Расчетная скорость движения составит 80 километров в час. Ширина тротуара достигает 3 метров.

Напомним, что 5 мая было проведено выездное совещание мэрии по вопросу реконструкции Мочищенского шоссе в Заельцовском районе. По итогам встречи стало известно о завершении большей части ремонтных работ. На данный момент там полностью закончен снос деревьев и выкорчёвывание пней с их последующим вывозом. Завершен на 70% вынос кабельных линий электроснабжения, на 40% – вынос водопровода. Устанавливается новое асфальтобетонное покрытие, размещены светофоры. Согласно государственному контракту, ремонт участка Мочищенского шоссе закончится в октябре этого года.