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МТС Банк снизил ставки по всем ипотечным программам

Фото МТС Банк снизил ставки по всем ипотечным программам
Фото МТС Банк снизил ставки по всем ипотечным программам

Фото pixabay.com

МТС Банк улучшает условия по ипотечным кредитам, снижая ставки по всем программам: «Ипотека в новостройке», «Рефинансирование ипотеки», «Квартира на вторичном рынке», а также по ипотеке с господдержкой и Семейной ипотеке. В зависимости от программы снижение составляет до 2,5 п.п. Самые выгодные ставки зафиксированы по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с государственной поддержкой».

«Ипотека с господдержкой»: процентная ставка – от 8,5% годовых. Первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для остальных регионов России. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет.

«Семейная ипотека» и «Рефинансирование» в рамках семейной ипотеки теперь от 5% годовых. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для остальных регионов России.

«Ипотека в новостройке»: новая процентная ставка − от 16,2% годовых. Снижение составило до 2,5 п.п. Сумма кредита − до 50 миллионов рублей при условии первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры.

Ставка на программу «Ипотека на покупку дома» – от 16,8% годовых.

«Рефинансирование ипотеки»: процентная ставка снизилась до 2,5% п.п. и составила от 16,5% годовых. Размер кредита – до 80% от стоимости залога. Рефинансировать кредит, взятый в другом банке, можно в размере от одного до 50 миллионов рублей.

На программу «Квартира на вторичном рынке» установлена ставка от 16,3%. Первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита составляет до 50 миллионов рублей.

При отказе заемщика от программы личного страхования к ставке взимается надбавка в размере 4 п. п., а имущественного – 1 п. п.

Для клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение, ставки будут пересмотрены при обращении в банк.

Размер годовой процентной ставки будет установлен по итогам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от первоначального взноса и суммы кредита. Чтобы подать заявку, нужно просто заполнить онлайн-анкету на сайте или в любом отделении МТС Банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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