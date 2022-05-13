МТС Банк снизил ставки по всем ипотечным программам

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МТС Банк улучшает условия по ипотечным кредитам, снижая ставки по всем программам: «Ипотека в новостройке», «Рефинансирование ипотеки», «Квартира на вторичном рынке», а также по ипотеке с господдержкой и Семейной ипотеке. В зависимости от программы снижение составляет до 2,5 п.п. Самые выгодные ставки зафиксированы по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с государственной поддержкой».

«Ипотека с господдержкой»: процентная ставка – от 8,5% годовых. Первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для остальных регионов России. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет.

«Семейная ипотека» и «Рефинансирование» в рамках семейной ипотеки теперь от 5% годовых. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для остальных регионов России.

«Ипотека в новостройке»: новая процентная ставка − от 16,2% годовых. Снижение составило до 2,5 п.п. Сумма кредита − до 50 миллионов рублей при условии первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры.

Ставка на программу «Ипотека на покупку дома» – от 16,8% годовых.

«Рефинансирование ипотеки»: процентная ставка снизилась до 2,5% п.п. и составила от 16,5% годовых. Размер кредита – до 80% от стоимости залога. Рефинансировать кредит, взятый в другом банке, можно в размере от одного до 50 миллионов рублей.

На программу «Квартира на вторичном рынке» установлена ставка от 16,3%. Первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита составляет до 50 миллионов рублей.

При отказе заемщика от программы личного страхования к ставке взимается надбавка в размере 4 п. п., а имущественного – 1 п. п.

Для клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение, ставки будут пересмотрены при обращении в банк.

Размер годовой процентной ставки будет установлен по итогам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от первоначального взноса и суммы кредита. Чтобы подать заявку, нужно просто заполнить онлайн-анкету на сайте или в любом отделении МТС Банка.