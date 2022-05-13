Новосибирец на Subaru Legacy накатал штрафов на 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

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В Новосибирске выявили нарушителя ПДД, который «накатал» штрафов на 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Новосибирские судебные приставы взыскали с новосибирца 50 тысяч рублей штрафов ПДД, которые он накопил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Судебный пристав разыскала злостного должника по неуплате административных штрафов в сфере дорожного движения, который проживает в культурной столице России», – сообщили в ведомстве.

В отношении 43-летнего мужчины было возбуждено 78 исполнительных производств. Он накопил долги по налогам, госпошлине и штрафам ПДД. В селе Татарского района, где был прописан, должник не жил, официально трудоустроен не был.

Приставы выяснили, что мужчина вместе с семьей живет в Санкт-Петербурге. Там он и «накатал» административные штраф на своем турбированном Subaru Legacy. После телефонного разговора с судебным приставом мужчина узнал о задолженностях и в течение двух дней полностью ее погасил.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске приставы выселили 10 котов из коммуналки.