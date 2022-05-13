Новосибирск встал в 9-балльной пробке в пятницу 13 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Девятибалльные пробки парализовали движение в Новосибирске вечером 13 мая.
В пятницу, 13 мая, многокилометровые пробки парализовали движение в Новосибирске. Особенно напряжённый трафик наблюдается на выезде из города, так как большинство жителей решили провести предстоящие тёплые выходные на дачах.
По данным сервиса 2ГИС, дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. Не исключено, что после окончания рабочего дня уровень загруженности магистралей вырастет до 10 баллов.
Традиционно затруднено движение на северном выезде из города — улицах Кедровая и Жуковского. "Стоят" также улицы Станционная и Большая.
В предыдущие выходные, перед длинными майскими праздниками, новосибирские автомобилисты также провели несколько часов в пробке. Тогда сложная дорожная обстановка сложилась в нескольких районах: стояло Бердское и Гусинобродское шоссе.
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