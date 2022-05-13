Новый герой Z: восьмилетний Лёша из Белгородской области стал символом спецоперации на Украине

Фото и видео из группы Минобороны в "ВК"

Обычный мальчишка Лёша из приграничного с Украиной района Белгородской области стал новым символом мужества российских военных, принимающих участие в освободительной спецоперации.

Восьмилетний Лёша из Белгородской области неожиданно для себя и своих родителей стал звездой соцсетей и героем пабликов о патриотизме. Мальчишку рисуют на плакатах, сочиняют о нём стихи и используют его имя в хештехе #СпасибоЛёша. Сиб.фм выяснил, почему этот маленький воин стал народным героем и чем он знаменит.

Накануне в официальном аккаунте Минобороны РФ в "ВКонтакте" появилась оригинальная иллюстрация. Маленький мальчик в защитном шлеме отдаёт честь российскому танку. Бронемашина в десятки раз больше ребёнка, но школьник ничуть не боится техники. Он знает: российские воины детей не обижают. Наоборот, — защищают и освобождают.

Как выяснилось, несмотря на юный возраст, Лёшка и сам — настоящий воин. Подросток живёт в районе Белгородской области, который граничит с Украиной.

Вот уже почти два месяца Лёша каждый день "дежурит" у дороги, по которой идут колонны военной техники, и отдаёт честь российским военным. Один из таких эпизодов попал на видео.

На кадрах мальчишка терпеливо — иногда целый день — сидит рядом с дорогой, но при виде бронетехники срывается и со всех ног бежит встречать силовиков. Подбежав максимально близко, малыш занимает привычную "точку", вытягивается струной и подносит руку к голове. Настоящий маленький солдат, — говорят о нем местные.

Мама Лёши призналась, что сначала ругала сына — опасно приближаться к проезжей части, но потом поняла, что запретить ребёнку быть патриотом невозможно.

Не удивительно, что о смелом мальчишке уже написаны стихи.

"Есть в России мальчик Лёха, сын своей страны,

Хоть он мал, но он не кроха — огнём глаза полны.

Бежит герой наш на дорогу — проводить солдат,

Его восторг известен Богу, и как наш Лёха рад.

На обочине мальчишка с флагом ждет стоит.

Горд, что есть такой братишка, наших воинов бдит.

Показалась вдруг колонна — наш герой дождался,

Он в ребятах батальона и не сомневался.

Флаг сменяв на шлемофон, всех счастливей Лёха,

И стоит теперь в нём он, воин, а не кроха".

В Минобороны России сообщили, что уже поблагодарили мальчика из Белгородской области, который каждый день встречает участников спецоперации. Своей маме Леша объяснил, что мечтает стать военным.

Напомним, ранее в Минобороны России расшифровали значение символов Z и V, которые нанесены на военную технику в Украине. Буква Z трактуется «за Победу», а за латинской V скрываются формулировки «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».