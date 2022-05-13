Новый герой Z: восьмилетний Лёша из Белгородской области стал символом спецоперации на Украине

Фото и видео из группы Минобороны в "ВК"
Обычный мальчишка Лёша из приграничного с Украиной района Белгородской области стал новым символом мужества российских военных, принимающих участие в освободительной спецоперации.
Восьмилетний Лёша из Белгородской области неожиданно для себя и своих родителей стал звездой соцсетей и героем пабликов о патриотизме. Мальчишку рисуют на плакатах, сочиняют о нём стихи и используют его имя в хештехе #СпасибоЛёша. Сиб.фм выяснил, почему этот маленький воин стал народным героем и чем он знаменит.
Накануне в официальном аккаунте Минобороны РФ в "ВКонтакте" появилась оригинальная иллюстрация. Маленький мальчик в защитном шлеме отдаёт честь российскому танку. Бронемашина в десятки раз больше ребёнка, но школьник ничуть не боится техники. Он знает: российские воины детей не обижают. Наоборот, — защищают и освобождают.
Как выяснилось, несмотря на юный возраст, Лёшка и сам — настоящий воин. Подросток живёт в районе Белгородской области, который граничит с Украиной.
Вот уже почти два месяца Лёша каждый день "дежурит" у дороги, по которой идут колонны военной техники, и отдаёт честь российским военным. Один из таких эпизодов попал на видео.
На кадрах мальчишка терпеливо — иногда целый день — сидит рядом с дорогой, но при виде бронетехники срывается и со всех ног бежит встречать силовиков. Подбежав максимально близко, малыш занимает привычную "точку", вытягивается струной и подносит руку к голове. Настоящий маленький солдат, — говорят о нем местные.
Мама Лёши призналась, что сначала ругала сына — опасно приближаться к проезжей части, но потом поняла, что запретить ребёнку быть патриотом невозможно.
Не удивительно, что о смелом мальчишке уже написаны стихи.
"Есть в России мальчик Лёха, сын своей страны,
Хоть он мал, но он не кроха — огнём глаза полны.
Бежит герой наш на дорогу — проводить солдат,
Его восторг известен Богу, и как наш Лёха рад.
На обочине мальчишка с флагом ждет стоит.
Горд, что есть такой братишка, наших воинов бдит.
Показалась вдруг колонна — наш герой дождался,
Он в ребятах батальона и не сомневался.
Флаг сменяв на шлемофон, всех счастливей Лёха,
И стоит теперь в нём он, воин, а не кроха".
В Минобороны России сообщили, что уже поблагодарили мальчика из Белгородской области, который каждый день встречает участников спецоперации. Своей маме Леша объяснил, что мечтает стать военным.
Напомним, ранее в Минобороны России расшифровали значение символов Z и V, которые нанесены на военную технику в Украине. Буква Z трактуется «за Победу», а за латинской V скрываются формулировки «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
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