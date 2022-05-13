Около 150 новосибирцев посетили пикники в Доме у леса

Фото: ООО МЕТР

В майские праздники в Доме у леса «Вознесенский» прошла серия пикников, организованная компанией «МЕТР». Мероприятие посетили агентства недвижимости и будущие покупатели квартир – всего более 150 жителей Новосибирска и ближайших районов.

Для гостей сотрудники компании провели экскурсии, каждая из них завершалась пикником: гостей угощали жареными сосисками на гриле. Для удобства посетителей оборудовали мобильный офис продаж, создали тропу покупателя и обустроили демонстрационный этаж.

Константин Тимофеев, руководитель отдела продаж «Вознесенский», прокомментировал параллельное строительство всех четырёх домов.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, возведение объекта идёт с опережением намеченных сроков. Полностью жилой комплекс планируют сдать к концу 2022 года. Строительство первого дома находится на завершающем этапе, идёт внутренняя отделка помещения: штукатурка стен, заливка стяжки пола, установка подоконников и откосов. После праздников приступим к благоустройству. Четвёртый дом тоже находится в высокой степени готовности: полностью возведён каркас, вставлены окна, в помещении работают электрики. Вскоре специалисты приступят к устройству внутренних инженерных коммуникаций и отделке. Продолжается строительство третьего дома, уже возведено два этажа кирпичной кладки. Во втором доме готовится основание под заливку фундамента», – пояснил представитель компании.

Всего в жилом комплексе «Вознесенский» строится четыре малоэтажных дома, на продажу выставлены квартиры в 1-м и 4-м. В 3-м доме продажи стартуют в ближайшее время.

В первом доме остались три однокомнатные квартиры, стоимость которых составляет 2,5 миллиона рублей – всего 94 733 рубля за квадратный метр. В четвёртом доме новосибирцам предлагают двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры стоимостью от 4,1 миллиона рублей.

Дом у леса «Вознесенский» находится в экологически чистом месте: поблизости нет заводов, под окнами домов находится дендропарк имени Синягина. В нём можно встретить растения и птиц, занесённые в Красную книгу. Неподалеку расположен песчаный пляж. Будущие владельцы смогут в полной мере насладиться красотой природы, в чём лично убедились посетители пикников.

Ввод в эксплуатацию первого доме запланирован на 3-й квартал 2022 года, а всего жилого комплекса – в 4-м квартале. Как отметил Константин Тимофеев, в декларации указаны более длинные сроки, однако застройщик планирует завершить работы досрочно. Поэтому будущим покупателям не придётся долго ждать, чтобы переехать в Дом у леса «Вознесенский».

Официальный сайт проекта: ДомВознесенский.рф

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Проектная декларация № 54-001340 от 08.12.2021. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Оловозаводская», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.