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общество

Пенсионерам объявили о разовых выплатах в 13 000 рублей в мае 2022 года

Фото Пенсионерам объявили о разовых выплатах в 13 000 рублей в мае 2022 года
Фото Пенсионерам объявили о разовых выплатах в 13 000 рублей в мае 2022 года

Фото Сиб.фм

Российские пенсионеры в мае получат крупные единовременные денежные выплаты.

Части пожилых россиян в мае поступит по 13-14 тысяч рублей. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, кому придут деньги.

Рассчитывать на выплаты смогут граждане, которые достигнут «старого» пенсионного возраста. Это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом для получения разовой выплаты предпенсионерам необходимо иметь пенсионные накопления.

Речь идет об единовременных выплатах из пенсионных накоплений. Соответствующий закон в свое время утвердил президент России Владимир Путин. Есть несколько видов таких выплат, однако чаще всего граждане предпочитают получать деньги в виде разовой выплаты.

Размер выплаты зависит от того, сколько денег было на счету пенсионера. Это может быть и 100 тысяч рублей, и больше. Однако средний размер таких выплат в стране – это 13-14 тысяч рублей. Для получения денег достаточно обратиться в организацию, где у пожилого человека и формировались накопления. Это может быть ПФР или любой другой негосударственный пенсионный фонд, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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