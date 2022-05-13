Перехват трёх баллистических ракет и карательные рейды: главное о спецоперации на Украине к утру 13 мая

Фото: кадр из видео Министерства обороны России

На Украине продолжается военная спецоперация Минобороны РФ. Последние новости на утро 13 мая − в дайджесте Сиб.фм.

Свежие данные Минобороны РФ

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за день поразили четыре украинских пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районе города Соледар и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы под Харьковом.

«В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники», — сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, а также топливное хранилище в районе Врубовки.

Подразделения артиллерии поразили 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе Долины была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.



Средства ПВО в течение дня ликвидировали пять украинских беспилотников в районах Глубокого, Липцов, Александровки и Донецка, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевого.



Над островом Змеиный был сбит один беспилотник и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У».



Всего с начала спецоперации уничтожены 164 самолёта Украины, 125 вертолётов, 827 беспилотников, 304 зенитных ракетных комплекса, 3 022 танка и других боевых бронированных машины, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1 479 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2 832 единицы специальной военной автомобильной техники.

Заявление Межведомственного координационного штаба

Неонацисты при содействии сотрудников службы безопасности Украины продолжают проводить в Харьковской области карательные рейды по выявлению жителей с пророссийскими взглядами, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса.

«Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении», — передали в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.