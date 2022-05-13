В Новосибирской области установят памятник министру финансов

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Муниципалитеты Новосибирской области получат деньги на развитие туристической инфраструктуры.

Власти НСО выделили 20 миллионов рублей четырем районам области на развитие туризма. На эти деньги будут установлены плавающие фонтаны и памятник министру финансов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Сейчас важно поддерживать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В нашем регионе в рамках утвержденной правительством НСО госпрограммы действуют меры региональной господдержки, за счет которых районы могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, увеличить количество новых рабочих мест и привлечь частные инвестиции», – заявил министр экономического развития НСО Лев Решетников.

4 муниципалитета Новосибирской области в 2022 году получат из областного бюджета субсидии на общую сумму 20 миллионов рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства. Эти средства пойдут на реализацию проектов в сфере туризма и отдыха, прошедших конкурсный отбор.

Деньги получат Черепановский, Карасукский, Чановский и Маслянинский районы области.

В Черепановском районе на границе с Алтайским краем установят выездную стелу «Новосибирская область». К ней будут вести подъездные пути. Прилегающая территория будет озеленена, там появятся тротуары, пешеходные дорожки и фонари, санитарные кабины, малые архитектурные формы и парковки.

В Карасукском районе будут проведены работы в территориальном оздоровительном многофункциональном природном комплексе «Савка». Орнитологический и молодежный центры будут оснащены необходимой техникой для проведения экологических экскурсий и привлечения на территорию молодых жителей и гостей района. Кроме того, комплекс будет оснащен информационными стендами экологической направленности, арт-объектами и плавающими фонтанами.

Еще один одобренный проект – создание объектов благоустройства набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья» в Чановском районе. В рамках благоустройства территорию разделят на пляжную зону и зону отдыха и развлечений. Там построят амфитеатр со сценой и летнее кафе. На набережной появятся малые архитектурные формы, хозплощадки и площадки для сбора мусора и биотуалеты. Помимо этого, там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, открытую парковку и обустроят подъездные пути к территории. Сама набережная будет озеленена и освещена, а вокруг нее появится забор.

В Маслянинском районе будет создан сквер с памятником графу Егору Францевичу Канкрину, который был министром финансов Российской империи в 1823-1844 годах и внес большой вклад в развитие золотодобычи. Проект включает создание памятника, обустройство территории в виде сквера и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом.