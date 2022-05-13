Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области установят памятник министру финансов

Фото В Новосибирской области установят памятник министру финансов
Фото В Новосибирской области установят памятник министру финансов

Фото pixabey

Муниципалитеты Новосибирской области получат деньги на развитие туристической инфраструктуры.

Власти НСО выделили 20 миллионов рублей четырем районам области на развитие туризма. На эти деньги будут установлены плавающие фонтаны и памятник министру финансов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Сейчас важно поддерживать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В нашем регионе в рамках утвержденной правительством НСО госпрограммы действуют меры региональной господдержки, за счет которых районы могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, увеличить количество новых рабочих мест и привлечь частные инвестиции», – заявил министр экономического развития НСО Лев Решетников.

4 муниципалитета Новосибирской области в 2022 году получат из областного бюджета субсидии на общую сумму 20 миллионов рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства. Эти средства пойдут на реализацию проектов в сфере туризма и отдыха, прошедших конкурсный отбор.

Деньги получат Черепановский, Карасукский, Чановский и Маслянинский районы области.

В Черепановском районе на границе с Алтайским краем установят выездную стелу «Новосибирская область». К ней будут вести подъездные пути. Прилегающая территория будет озеленена, там появятся тротуары, пешеходные дорожки и фонари, санитарные кабины, малые архитектурные формы и парковки.

В Карасукском районе будут проведены работы в территориальном оздоровительном многофункциональном природном комплексе «Савка». Орнитологический и молодежный центры будут оснащены необходимой техникой для проведения экологических экскурсий и привлечения на территорию молодых жителей и гостей района. Кроме того, комплекс будет оснащен информационными стендами экологической направленности, арт-объектами и плавающими фонтанами.

Еще один одобренный проект – создание объектов благоустройства набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья» в Чановском районе. В рамках благоустройства территорию разделят на пляжную зону и зону отдыха и развлечений. Там построят амфитеатр со сценой и летнее кафе. На набережной появятся малые архитектурные формы, хозплощадки и площадки для сбора мусора и биотуалеты. Помимо этого, там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, открытую парковку и обустроят подъездные пути к территории. Сама набережная будет озеленена и освещена, а вокруг нее появится забор.

В Маслянинском районе будет создан сквер с памятником графу Егору Францевичу Канкрину, который был министром финансов Российской империи в 1823-1844 годах и внес большой вклад в развитие золотодобычи. Проект включает создание памятника, обустройство территории в виде сквера и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

43237
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34356
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30726
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30351
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28084
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
23751
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23377
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу