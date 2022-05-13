Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре 2022 года

Фото Ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре 2022 года
Фото Ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре 2022 года

Фото pixabay.com

Реконструкция Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершится до 1 октября 2022 года. Осталось уложить асфальт и вмонтировать водоотводные лотки, рассказал директор фирмы-подрядчика ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.

В Новосибирске близится к концу реконструкция Гусинобродского шоссе, работы на участке протяжённостью 2,2 км, начавшиеся ещё в 2019 году, завершатся до 1 октября

«Вышли в конце 2020 года с выноса водопровода. Сейчас он вынесен на 100 процентов. Снос деревьев произвели, убрали здание магазина строительных материалов. На данный момент коммуникации проброшены все. Остались дорожные работы по устройству асфальта и водоотводных лотков», — рассказал 12 мая Николай Лавров, директор ООО «Перлит-Строй» — компании-подрядчика.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что сейчас идёт заключительный, третий этап работ.

«Это третий этап. Наиболее сложный, к которому приступили в прошлом году. Тут был вынос коммуникации, были вопросы с колодцами, осталось решить вопрос с высоковольтным кабелем. А остальные вопросы организационные решены. Мы в 2022 году этот этап закончим и у нас останется чуть меньше километра до границы города по Гусинобродскому шоссе», — пояснил он.

Нет сомнений, что работы будут завершены в срок — к октябрю 2022 года, добавил глава города.

Напомним, реконструкция Гусинобродского шоссе проводится с 2019 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» и предполагает расширение проезжей части с двух до четырёх полос движения. Это позволит существенно увеличить пропускную способность.

С обеих сторон шоссе появятся тротуары и наружное освещение. Сейчас выполняются земляные работы, прокладывается ливневая канализация, готовится основание, покрытие.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

ремонт
Новосибирск
Локоть
ремонт дорог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42920
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34247
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30611
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30227
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28057
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
23357
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23331
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу