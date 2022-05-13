Ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре 2022 года

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Реконструкция Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершится до 1 октября 2022 года. Осталось уложить асфальт и вмонтировать водоотводные лотки, рассказал директор фирмы-подрядчика ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.

В Новосибирске близится к концу реконструкция Гусинобродского шоссе, работы на участке протяжённостью 2,2 км, начавшиеся ещё в 2019 году, завершатся до 1 октября

«Вышли в конце 2020 года с выноса водопровода. Сейчас он вынесен на 100 процентов. Снос деревьев произвели, убрали здание магазина строительных материалов. На данный момент коммуникации проброшены все. Остались дорожные работы по устройству асфальта и водоотводных лотков», — рассказал 12 мая Николай Лавров, директор ООО «Перлит-Строй» — компании-подрядчика.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что сейчас идёт заключительный, третий этап работ.

«Это третий этап. Наиболее сложный, к которому приступили в прошлом году. Тут был вынос коммуникации, были вопросы с колодцами, осталось решить вопрос с высоковольтным кабелем. А остальные вопросы организационные решены. Мы в 2022 году этот этап закончим и у нас останется чуть меньше километра до границы города по Гусинобродскому шоссе», — пояснил он.

Нет сомнений, что работы будут завершены в срок — к октябрю 2022 года, добавил глава города.

Напомним, реконструкция Гусинобродского шоссе проводится с 2019 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» и предполагает расширение проезжей части с двух до четырёх полос движения. Это позволит существенно увеличить пропускную способность.

С обеих сторон шоссе появятся тротуары и наружное освещение. Сейчас выполняются земляные работы, прокладывается ливневая канализация, готовится основание, покрытие.