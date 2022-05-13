«Травма на всю жизнь»: спасатели рассказали об эвакуации детей из закрытых машин в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова и МАСС

За последние пару месяцев в Новосибирске появлялось много резонансных сообщений о запертых в машинах детях. Каждый раз на место происшествия выезжают специалисты МАСС: руководитель Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин рассказал, какие машины дольше всего вскрываются, и почему с ребёнком на борту лучше не выходить из автомобиля даже на 2 минуты.

25 марта в Новосибирске спасателям МАСС дважды пришлось эвакуировать закрытых в машинах детей — вызовы в службу поступили из Железнодорожного и Заельцовского районов. В одном из случаев мать решила просто сбегать в магазин, а плачущего ребёнка обнаружили прохожие.

Аналогичный случай повторился и уже в более тёплое время – в майские праздники. Каждый раз спасать детей из запертых машин приходится группе МАСС. Как рассказывает руководитель спасательной службы Дмитрий Фокин, вызовы с детьми – всегда на особом контроле.

И зимой, и летом...

Дмитрий Фокин говорит, что вызовы о запертых детях сыплются круглый год, но здоровью детей особенно есть угроза в зимний период, когда экстремальные минусы, и летом, когда жара, а в запертой машине ребёнку может не хватить воздуха. Часто дело даже не в том, что родители – нерадивые. В любой момент в автомобиле может сработать блокировка.

«Подходит мужчина с ребёнком, садит его в машину, включает запуск, например, для прогрева, а ключ остаётся в замке зажигания. Позже он выходит из машины, и программа автоматом ставится на охрану, блокируя двери. В результате ребёнок остаётся в машине, заведённой или незаведённой. Запасных ключей нет, звонят – мы приезжаем, в зависимости от ситуации вскрываем или экстренно, или при помощи дополнительных приспособлений, — рассказывает Дмитрий Фокин.

– Осложняет ситуацию, если на ручках стоят дополнительные запоры. Если есть понимание, что жизни и здоровью ребёнка что-то угрожает, зимой или в летний период, когда жарко и в машине, и нет кондиционера. В таком случае никто не будет пытаться вскрыть машину по 15 минут – тогда выбирается стекло, которое расположено как можно дальше от ребёнка, и его легко демонтировать – стекло бьётся, дверь открывается».

Самые надёжные и губительные марки машин

В случаях экстренной эвакуации ребёнка надёжная система блокировки – это минус. Быстрота вскрытия зависит от качества электронной начинки автомобиля. С помощью специальной техники труднее всего разблокировать немецкие марки.

«Есть автомобили, которые имеют возможность вскрытия вручную изнутри автомобиля. В данном случае запорные устройства сдвигаются. Заглушки, защёлки стоят на ручках двери. В этом случае они цепляются с помощью проволоки. А в некоторых автомобилях немецкого производства таких устройств просто нет,

- отмечает Дмитрий Фокин. – К безрамочным автомобилям относятся такие автомобили, как Subaru Forester, уToyota Mark и Toyota Chaser стёкла тоже безрамочные. Так как упора нет, стекло может просто лопнуть от нагрузки, потому что нужна щель для доступа».

5 минут страха на всю жизнь

Самыми опасными ситуациями для жизни ребёнка относятся те, когда грудничок около часа кричит в закрытой, душной машине. После того, как неравнодушные прохожие решаются вызвать спасателей, у последних есть 5-10 минут, чтобы вскрыть автомобиль.

Психологи говорят, что каждая минута промедления спасателей в дальнейшем может вылиться для ребёнка в фобии на всю жизнь.

«Если полоумная мать оставляет в машине закрытого ребёнка и бежит что-то купить в магазине, то младенец сталкивается с чувствами и эмоциями, которые и распознать-то не может. Он испытывает страх, тревогу, брошенность, ненужность, — рассказал Сиб.фм психолог Евгений Капустин. – Все эти чувства в дальнейшем на всю жизнь запечатываются в этом маленьком человеке. С годами это может привести к тому, что ребёнок будет думать, что никому не нужен. Появляются убеждения, что этот мир – небезопасный, что нужно постоянно спасаться».

О родителях, которые позволяют себе бросать детей в закрытых машинах Евгений Капустин высказывается не очень лестно, называя это низким уровнем социальной ответственности.

Как избежать детского рёва?

В Муниципальной аварийно-спасательной службе говорят, что выезжают на вскрытие машин только в том случае, если человеку угрожает опасность. В остальных – автолюбителей отправляют в частные лавочки.

В конце нашего разговора начальник МАСС Дмитрий Фокин дал несколько советов, которые не только помогут автолюбителям, но и, возможно, спасут чью-то жизнь. И не придётся бить стёкла окон.

«Лучше всего ВСЕГДА иметь при себе запасные ключи и брелоки. Ребёнка ВСЕГДА брать с собой, даже если спит. Нужно разбудить его и брать с собой, даже если выходите на пять минут. За эти пять минут может всё, что угодно случиться со взрослым человеком. А дальше можно рассчитывать только на то, что прохожие вызовут экстренные службы. Лучше никуда не спешить, это может спасти ребёнка от психологической травмы»,

- заключил руководитель Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.