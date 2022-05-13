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Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день

Фото Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
Фото Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день

Фото: pixabay.com, с сайта новосибирской митрополии

Постоянной даты празднования у Троицы нет, однако, согласно традиции, её отмечают через 50 дней после Пасхи. В 2022 году праздник выпадает на 12 июня. Какие традиции важно соблюдать в этот день, а что строго запрещено – расскажет Сиб.фм.

История праздника

Фото Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день 2

Праздник был установлен в 381 году. День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви, которая усилиями апостолов начала распространяться по всему миру.

Как гласит Новый Завет, перед Вознесением Иисус Христос обещал своим ученикам, что в утешение пришлет им весть от Своего Отца Святого Духа. После этого апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и ждали весточки. На десятый день после Вознесения (50-й после Пасхи), находясь в горнице, ученики услышали шум. Появились огненные языки по всему помещению. В это же мгновение апостолы стали говорить на разных языках (что теперь позволяло им обращаться с проповедью к разным народам) и они поняли, что так к ним сошёл обещанный святой дух.

Традиции на Троицу

Фото Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день 3

Одна из главных традиций в этот день — посещение храма. На Троицу проводятся две службы — утренняя Божественная литургия и Великая вечерня. В Пятидесятницу не принято что-то просить у Бога, а только искренне благодарить за уже имеющееся.

Также в эту дату приветствуются семейные трапезы. Троица приходится не на постную неделю, поэтому на стол можно ставить все, включая мясные и молочные продукты. Однако от спиртных напитков стоит отказаться, да и в пище нужно знать меру.

Перед обедом на стол обязательно стелили новую скатерть. Это считается символом обновления и достатка. Кроме того, на стол всегда ставили праздничный каравай — венец всей трапезы. Замешивая тесто, клали монету — кому кусок с нею доставался, того впереди ждали успех и богатство.

Фото Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день 4

Ещё одним интересным ритуалом было украшение домов зеленью: свежесрезанными ветками, скошенной травой, цветами. Их ставили около икон и в вазы по всему дому. Считалось, что в этот день природа защищает всех, кто находится под этой крышей, от злого и недоброго.

12 июня запрещено следующее:

  • Шить, вязать, заниматься рукоделием;
  • Работать в поле;
  • Ссориться, ругаться и думать о плохом.

Ранее, Сиб.фм опубликовал календарь главных православных праздников. Список именинников по церковному календарю, а также сильная молитва против войны для православных.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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