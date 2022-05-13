Урок мужества и открытие музея боевой славы состоялись в детском саду №32

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

В рамках торжественного открытия музея для детей был проведен урок памяти, подготовленный педагогами детского сада. Ребятам рассказали о том, как началась война и обо всех невзгодах советского народа в то время. В стенах музея боевой славы можно было найти множество солдатских атрибутов времен Великой Отечественной войны. Дети с интересом изучали подлинные экспонаты и обмундирование.

«Все мы выросли на патриотическом воспитании советского времени, поэтому любовь к Родине стала неотъемлемой частью воспитания наших детей. Два года назад на территории детского сада была возведена аллея памяти для проведения парада в честь Дня Победы. В связи с этим было принято решения и о появлении музея боевой славы для того, чтобы рассказать детям об истории нашей страны более наглядно», – рассказала заведующая детским садом №32 Анна Геращенко.

Кроме вещей солдатского быта, в музее оказались и небольшие инсталляции знаковых событий Великой Отечественной войны. Руками родителей и работников детского сада была воссоздана битва на Курской дуге, Ленинградская дорога жизни и сражение за Москву.

Мероприятие посетила депутат Совета депутатов Новосибирска Ирина Беспечная.

«Приоритетное направление воспитания в этом детском саду – патриотизм. Если приложить достаточно усилий, то в конечном итоге из детей можно вырастить полноценных граждан России. На все сто процентов они будут готовы к реалиям современной жизни. Я всегда готова поддержать руководство детского сада во всех начинаниях, так как считаю их работу правильной. Это мнение подтверждают и родители», – отметила депутат.

Помимо создания музея боевой славы, детский сад проводит множество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети посещают ежегодные экскурсии к городскому Монументу Славы. 22 июня будет организован традиционный митинг, посвященный памяти героев Великой Отечественной.

В преддверии Дня Победы на территории детского сада прошел Бессмертный полк. Несмотря на юный возраст, ребята со всей серьезностью пронесли в своих руках фотографии родственников, внесших свой вклад в защиту страны с 1941 по 1945 годы.